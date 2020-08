Berlin

„Ich liebe Jüdischsein, aber die Reaktionen sind anstrengend“, sagt der Mann auf dem Monitor. Am Ende des Rundgangs durch die neue Dauerausstellung im Jüdischen Museum Berlin spitzt er zu, was zuvor in epischer Breite zu erleben war: Auf 21 an der Wand montierten Bildschirmen erzählen Jüdinnen und Juden in knappen Sätzen davon, wie es ist, heute in Deutschland zu leben – und singen am Ende gemeinsam ein uraltes hebräisches Gebet.

Die Vergangenheit und die Gegenwart, das Vertraute und das Fremde sind die Pole, zwischen denen sich die neue Schau aufspannt. Fünf Jahre hat ein großes Team unter Leitung der Kuratorin Cilly Kugelmann daran gearbeitet, zuletzt war der spektakuläre, vom Architekten Daniel Libeskind entworfene Bau zwei Jahre wegen der Neugestaltung geschlossen. Mit der Wiedereröffnung versucht sich das Haus nun zum zweiten Mal in seiner knapp 20-jährigen Geschichte an einer umfassenden Gesamtschau des jüdischen Lebens in Deutschland.

Schlaglichter und Akzente

Selbst mehr als 1000 Objekte auf 3600 Quadratmetern Ausstellungsfläche können dabei nur Bruchteile erzählen. So beschränkt sich die Schau darauf, Schlaglichter und Akzente zu setzen, anstatt Vollständigkeit zu suggerieren. Geordnet ist der lange Parcours in unterschiedliche Abteilungen, die sich entweder historischen Epochen oder thematischen Schwerpunkten widmen.

Ein solcher Schwerpunkt ist die Tora, die zu Beginn der Ausstellung als Kern des Judentums in Szene gesetzt wird. Eine prachtvolle Schriftrolle, die wie viele Stücke aus der Sammlung des Museums ihren Weg aus dem Exil zurück nach Deutschland gefunden hat und nun teilweise entrollt den Text der Zehn Gebote offenbart, ist in einer runden Vitrine ausgestellt. Von diesem Zentrum aus öffnen sich kreisförmig die weiteren Ausstellungsräume.

Die Synagoge wird zur Kathedrale: Rekonstruktion der Neuen Synagoge in Hannover, die von 1870 bis 1938 in der Calenberger Neustadt stand. Quelle: Stefan Arndt

Eine dreifache Ouvertüre

Das Prinzip der sinnlichen Verdichtung, das die Ausstellungsmacher anstreben, ist dort sehr unterschiedlich verwirklicht. Um etwa den Geist des Schabbats als Feiertag zu vermitteln, hat man ganz auf rationale Erklärung verzichtet. Der Besucher tritt durch dichte Perlenvorhänge in leere Räume, deren grelle Buntheit an Boden und Wänden sich nach und nach in ein sakrales Blau lichtet. Mit jedem durchschrittenen Vorhang wird die Atmosphäre intimer – am Ende kann man sich fühlen wie in einem inneren Heiligtum.

Weniger erhellend dagegen ist ein Ausstellungsbereich, der zur Suche nach dem speziell jüdischen Klang einlädt, doch mit einer weitgehend beliebigen Mischung von archaischen Schafshörnern bis zu aktueller Popmusik an verschiedenen Hörstationen kaum für tieferen Erkenntnisgewinn sorgen kann.

Vom Mittelalter in die Gegenwart

Nach dieser religiösen, spirituellen und musikalischen Ouvertüre beginnt die eigentliche Reise durch die Geschichte, die im Mittelalter anhebt und fast bis in die Gegenwart reicht. Ein Leitthema dabei ist die Beziehung von Juden zu ihrer christlichen und zunehmend säkularen Umwelt.

Die Zeit von 177o bis 1933 steht dabei unter dem Titel „Auch Juden werden Deutsche“ und zeigt, wie mit Beginn der Aufklärung eine doppelte Integration einsetzt: Die Juden bekommen nach und nach mehr Rechte zugesprochen und passen zugleich ihre eigene Lebensart der der christlichen Mehrheit an. Das zeigen etwa Rekonstruktionen zerstörter Synagogen wie der in Hannover. Das ursprünglich in der Mitte des Raums platzierte Lesepult rückte im Laufe des 19. Jahrhunderts immer weiter nach vorn, bis es einem christlichen Altar glich.

Lichtes Zwischenspiel: Eine Gemäldegalerie inmitten einer kulturhistorischen Ausstellung. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Eine Sammlung von Gemälden und eine augenzwinkernde „Hall of Fame“, die auch Jesus und Captain Kirk zu den jüdischen Superstars zählt, sind lichte Zwischenspiele, bevor es unter dem schlichten Titel „Katastrophe“ um die Zeit von 1933 bis 1945 geht.

962 Maßnahmen gegen Juden

Zu sehen ist eine imposante Auflistung aller offiziellen Verordnungen, die Restriktionen gegen Juden anordnen. Mit ihnen wurde Antisemitismus zur Staatsraison – und das mit deutscher Gründlichkeit: Insgesamt 962 Maßnahmen sind auf lange, dicht gehängte Fahnen gedruckt und füllen nun eine Seite des langen Raums. Auf der anderen Seite dokumentiert eine interaktive Karte die privaten antijüdischen Gewaltakte der Zeit und damit die breite Akzeptanz dieser menschenverachtenden Politik.

Menschenverachtende Verordnungen – die letzte vom 10. Februar 1945: „Alle Akten, die die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz der Juden betreffen, sollen vernichtet werden.“ Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die Architektur der Ausstellung wird mit viel Stahl und Beton immer enger und beklemmender, wenn sie davon erzählt, wie sich Überlegungen, ob man auswandern oder ausharren soll, zur Frage verengten, wie man eine Flucht noch organisieren kann. Der Holocaust schließlich ist mit nur drei Fotos aus den Gettos Litzmannstadt und Theresienstadt sowie dem Vernichtungslager Auschwitz extrem verdichtet dargestellt.

Was ist antisemitisch?

Viel Raum gibt es für die Zeit nach 1945. Beeindruckend ist etwa die Galerie von Mitgliederausweisen, die die jüdische Gemeinde in Frankfurt 1948 nach Aktenlage hatte drucken lassen. Die Dokumente wurden zum Großteil nie von ihren Besitzern abgeholt, weil die längst das Land der Täter verlassen hatten. Ein lang gezogener „Steg der Migration“ veranschaulicht die Fluchtwege in alle Welt und mündet in den plötzlichen Zuzug von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion in den Neunzigerjahren.

Neue Direktorin: Hetty Berg leitet das Museum seit April. Quelle: Yves Sucksdorff/Jüdisches Museum Berlin/dpa

Ein kluger interaktiver Debattenraum hinterfragt, was eigentlich antisemitisch ist, bevor es um das jüngere Verhältnis von Juden, Deutschland und Israel geht. Wie heikel dieses Thema ist, hat der vorige Direktor Peter Schäfer zu spüren bekommen, der im vergangenen Jahr unter anderem nach israelischer Kritik an einer Sonderausstellung und einem umstrittenen Tweet zurücktrat. Seine Nachfolgerin, die Niederländerin Hetty Berg, hat ihr Amt im April angetreten. „Ich liebe Jüdischsein“, lässt sie nun am Schluss der Ausstellung sagen. Die Reaktionen darauf dürften anstrengend bleiben.

Von Stefan Arndt