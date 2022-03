Hannover

Dass Bach fehlt, ist eine der kleinen Irritationen und persönlichen Einfärbungen, die diesen Abend so außergewöhnlich machen. Seine erste Suite für Solocello wäre eigentlich die logische Eröffnung gewesen beim Auftritt des Quatuor Arod und der Cellistin Julia Hagen bei der Kammermusikgemeinde in der Orangerie Herrenhausen.

Gemeinsam spielen die vier französischen Musiker und die österreichische Musikerin am Ende Schuberts großes C-Dur-Quintett, das Quatuor Arod präsentiert sich im Zentrum mit Mozarts „Dissonanzenquartett“, das ebenfalls in C-Dur steht – und Hagen entscheidet sich zum Auftakt für die Solosonate des vor einem Monat verstorbenen Komponisten George Crumb. Statt mit Bach dem dritten Giganten und einem weiteren C-Dur-Gipfelwerk zu huldigen, nutzt die Cellistin ihren Soloauftritt für eine doppelte Überraschung.

Denn so erstaunlich die Wahl des Komponisten im Kontext der beiden klassischen Blockbuster ist, so untypisch ist die Cellosonate für das Oeuvre des US-amerikanischen Avantgardisten. Bekannt ist Crumb vor allem für seine Erweiterung der herkömmlichen Spieltechniken etwa um elektronische Mittel wie bei seinem Streichquartett „Black Angels“, das auch schon bei der Kammermusikgemeinde zu hören war. Die frühe Sonate von 1955 dagegen, die Hagen mit Verve vorträgt, orientiert sich an barocken Kompositionstechniken: Trotz ihres charakteristischen und unverkennbar modernen Tonfalls bleibt sie im klassischen Rahmen.

Umgekehrt wirft Mozart die Konventionen der Klassik in seinem Quartett von 1785 nicht nur in den berühmten Dissonanzen der Einleitung ab. Beim jungen Quatuor Arod ist auch eindrucksvoll zu hören, wie der Komponist das Korsett des strengen Menuetts mit leidenschaftlichen melodischen Ausbrüchen sprengt. Die Franzosen beweisen immer wieder wunderbares Gespür für solche Glücksmomente, in denen die Musik die Fassung verliert.

Auch im Schubert-Quintett halten sie gemeinsam mit Julia Hagen an den sehr klar ausgearbeiteten Prinzipien ihres Zusammenspiels fest: Der Ensembleklang ist nicht wie meist auf die Erste Geige fokussiert, sondern weit und ausgeglichen; Vibrato wird nur mit äußerster Vorsicht verwandt, und die Artikulation ist scharf und sehr risikofreudig. Selbst ein so bekanntes Stück wird auf diese Weise zum Abenteuer und seine überwältigende Kraft wie neu erfahrbar.

