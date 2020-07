Hannover

Anfang März kamen die Absagen. „Einmal waren es zwei am Tag“, sagt die Schauspielerin und Autorin Juliette Groß. Lesungen, Engagements an Theatern, Workshops: Plötzlich war nichts davon mehr möglich. Zwischen all den Absagen – und den entsprechenden Verdienstausfällen – kam dann allerdings auch eine Zusage: Für ihr aktuelles Buchprojekt „ Überhebungen“ erhielt die 49-Jährige das mit 14.000 Euro dotierte Niedersächsische Literaturstipendium, die Nachricht bekam sie im März. „Das kam genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagt sie, „ich musste erst einmal aufschreien und juchzen.“

Das Stipendium wird vom Niedersächsischen Ministerium für Kultur und Wissenschaft vergeben. Autoren können sich online mit einem Textauszug und einer Zusammenfassung bewerben. „Ich habe erst gedacht: Meinen die wirklich mich?“, sagt Groß. Das Stipendium erlaubt der Autorin, sich auf das Schreiben von „ Überhebungen“ zu konzentrieren. Die Schauspielerei tritt da etwas in den Hintergrund: „Im Moment finde ich es ganz angenehm, dass ich mir da keinen Druck machen muss, Bewerbungen als Schauspielerin zu schreiben.“

„Ein Corona-Buch? Ich glaube nicht, dass die Welt das braucht“

Allerdings ist das mit dem Schreiben auch nicht immer einfach. „Als sich gar nichts mehr bewegt hat, hat sich auch in meinem Kopf nichts bewegt“, sagt sie. Mittlerweile bewegt sich mehr: „Manchmal habe ich das Gefühl, ich gucke dem Buch beim Werden zu.“ Ein Interesse daran, ein Corona-Buch zu schreiben, hat Groß übrigens nicht. „Ich glaube auch nicht, dass die Welt das unbedingt braucht“, sagt sie. In „ Überhebungen“, für das noch kein Erscheinungstermin feststeht, geht es um die Überheblichkeit, die daraus entsteht, dass es manchmal einfacher ist, an einer Überzeugung festzuhalten als zuzugeben, dass sie falsch sein könnte. „Jeder meint ja oft: Ich hab’s drauf und bin besser als die anderen. Ich auch. Meistens hat das, glaube ich, die Ursache darin, dass die Leute ihre Sicht einschränken.“

„ Überhebungen“ wird Groß‘ zweites Buch. Sie habe, sagt Groß, schon immer ein Faible fürs Schreiben gehabt. „Ich habe immer gedacht: Irgendwann machst du das mal richtig ernsthaft. Und dann stand ich da mit Mitte 40 und dachte: Die Zeit, Dinge zu verschieben, wird kürzer. Entweder, du machst es jetzt, oder du machst es gar nicht.“ Ihr Debüt „heute keine kekse“ erschien im Herbst 2019.

Viele kleine Geschichten

Im Gegensatz zu „heute keine kekse“ hat „ Überhebungen“ eine ungewöhnliche Form. Das Buch ist kein durchgehender Roman, sondern erzählt viele kleine Geschichten als miteinander verknüpfte Episoden. Auch hier werden, wie schon in „heute keine kekse“, Schauplätze in Stadt und Region Hannover eine Rolle spielen, wenn auch keine so große. Zumindest in die Südstadt und nach Hemmingen geht es aber auf jeden Fall.

Nach Hannover zieht es die in Hannover geborene Groß übrigens vor allem aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie die Stadt gut kennt – andererseits, weil Hannover im Gegensatz zu Berlin oder Hamburg literarisch nicht so belegt ist. „Für mich ist Hannover eine Folie für alles, was normal ist“, sagt Groß. Was durchaus als Kompliment gemeint ist.

Von Jan Fischer