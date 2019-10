Hannover

Der italienische Komponist Agostino Steffani (1654–1728) war als Hofkapellmeister in Hannover eine zentrale Figur des europäischen Musiklebens. Natürlich wirkte er vor allem auf seine Zeitgenossen. Kein Wunder also, dass im Zuge der langjährigen hannoverschen Steffani-Renaissance nun verstärkt auch weitere Komponisten und Werke aus seinem Umfeld das Interesse von heutigen Musikern wecken. Das junge Barockorchester La feste musicale etwa präsentiert in seinem Konzert am Sonntag, 20. Oktober, ab 18 Uhr in der Markuskirche Orchestersuiten von Francesco Venturini, der Geiger in Steffanis Hofkapelle war.

Das Ensemble La festa musicale vor der Markuskirche. Quelle: Jérome Gerull

Das 2014 gegründete Orchester will in seinem aktuellen eigenen Projekt der Frage nachgehen, welche Musik um 1700 in den Sälen Herrenhausens gespielt wurde, welche Musik damals in einem Hannover erklang, das hungrig war nach Bedeutung in Europa.

Das Ensemble um Konzertmeisterin Anne Marie Harer, das in der Stadt immer häufiger bei Auftritten zu erleben ist, will mit der aufwendigen musikalischen Recherche zugleich das eigene Profil stärken: Die Orchestersuiten von Venturini werden auch auf der ersten eigenen CD von La festa musicale zu hören sein, die im Anschluss an das Konzert aufgenommen wird.

Von Stefan Arndt