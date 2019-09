Hannover

Seinen ersten deutlichen Applaus erhält Arnulf Rating in Hannover für ein Bonmot darüber, warum die SPD nicht mehr schlagkräftig sei: „Man kann keine Faust machen, wenn man die Finger überall drin hat.“ Da steckt der Kabarettist im nicht einmal halbvollen Theater Am Küchengarten bereits mitten in seiner traditionellen Eröffnungsnummer, einer teils aktuellen Presseschau mit kommentierten Schlagzeilen.

Nicht alles will zünden

Stets hat er einen Stapel Zeitungen im Koffer und assoziiert sich damit durchs Zeitgeschehen, oft mit ortsbezogenen Seitenhieben. Die wilden Bezüge, die er dabei herstellt, sind mal pointiert, mal eher flach. Früh ist klar, dass manches an diesem Abend nicht zünden wird. Rating macht kein Schenkelklopfer-Kabarett, ist eher ein unterhaltsamer Plauderer, der sich einsäuselt – um dann mit abgründigen Alltagserklärungen zu überraschen.

Gast bei der ZDF-Show „Die Anstalt“

Warum Menschen nach ganz hinten ins Supermarktregal greifen: „Die Milch dort ist länger haltbar als die Kuh.“ Warum sie mit dem Sommerklima zufrieden sein können: „Dafür sind wir schließlich ein Jahr lang Auto gefahren.“ Rating war mit den selbsterklärten „Spaßguerilla“ Die 3 Tornados zwischen 1977 und 1990 populärer Teil der linksalternativen Szene in West-Berlin. Seither spielt er seine Solonummern oft im Kreis namhaften Kollegen – zum Beispiel im ZDF-Format „Die Anstalt“.

„Wir sind unberechenbar“

Wenn er von den Siebzigern in Berlin erzählt, tritt das Lachen in den Hintergrund. Das ist eher ein Stück jüngere Geschichte aus erster Hand, das Groteske liegt in alltäglichen Absurditäten und einem Gefühl dafür, wie sehr sich die Gesellschaft verändert hat. Als Rating solo und a cappella das alte Tornados-Lied „Wer nur den lieben langen Tag“ anstimmt, wird Nostalgie im Publikum spürbar. Einer brummelt mit: „Wir sind unberechenbar, eine fröhliche Schar.“

Als kritischer Historiker ist Rating in Hochform

Ratings Nummer über Edward Bernays, den Neffen Sigmund Freuds und Vater der Public Relations, dessen Buch „Propaganda“ 1928 Politik und Werbeindustrie veränderte, klärt launig über erstaunliche Zusammenhänge auf: „Der hat die publizistischen Bomben gebaut, die Goebbels dann gezündet hat.“ Der folgende Bogen über Zigarettenwerbung, Emanzipation, US-Politik, Krieg, Nationalsozialismus und die Gewinne der Autoindustrie ist brillant geschlagen – als kritischer Historiker gerät Rating in Hochform.

Populistischen Seitenhiebe

Anderen Teilen des Programms fehlt es an so klarer Haltung. Manchmal bleibt unklar, ob Rating populistische Seitenhiebe so meint, ob er bloßstellen oder Ideologien bedienen will. Klischee-Bemerkungen zu Islam, Lügenpresse oder Ostdeutschland bleiben unkommentiert. Im besten Fall fordert das zum Selberdenken heraus.

Ratings Bekenntnis lässt sich wohl auf zwei Zitate reduzieren: „Nur damit man mal sieht, wo das alles herkommt.“ Und „Wir hängen da ganz tief drin.“

Arnulf Rating spielt sein Programm auch am heutigen Freitag, 13. September, um 20 im Theater Am Küchengarten. Am Sonnabend, 14. September, gastiert dort um 20 Uhr Anny Hartmann.

Von Thomas Kaestle