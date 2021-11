Kammerchor Hannover singt Bach mit neuem Leiter Nicol Matt

Hannover

Man muss kein frommer Christ sein, um bei diesem Stück eine Todesahnung zu bekommen, die nicht mit Ende und Schrecken zu tun hat. Johann Sebastian Bach hat die Motette „Fürchte dich nicht“ 1726 für eine Beerdigung geschrieben, und die Musik leuchtet bis heute so wunderbar mild und leise in jenseitigem Licht, dass das Sterben fast als Versuchung erscheint.

Es ist schon ein kleines Wunder, wie Bach gleich den ersten, titelgebenden Satz komponiert hat. Die Melodie der Worte geht bei ihm nicht wie beim Sprechen zum Schluss nach unten – sie springt im Gegenteil überraschend in die Höhe. Fürchte dich nicht – die Aussage der drei Wörter wird so nicht geerdet, sondern gleichsam in den Himmel gehängt.

Makellose Musik

Allerdings führt der Weg ins Paradies über einen durchaus unbequemen Sextsprung: Es ist vielerorts üblich, dass die eine oder andere Sopranstimme im Chor leicht danebenspringt. Der metaphysische Glanz der Musik ist dann sehr schnell dahin.

Beim Kammerchor Hannover aber hat die monatelange Corona-Unterbrechung nicht der Treffsicherheit der Sängerinnen und Sänger geschadet. Der Himmelsprung glückt beim Konzert der Neustädter Hof- und Stadtkirche so mühelos und leicht wie die vielen anderen kleineren und größeren Prüfungen, die diese unerbittlich makellose Musik den Aufführenden auferlegt.

Nicol Matt leitet den Kammerchor seit 2019 – und konnte wegen der Pandemie erst jetzt sein Antrittskonzert geben. Quelle: Dagmar Tisch

Der neue Chorleiter Nicol Matt, der bereits 2019 die Nachfolge von Ensemble-Gründer Stephan Doormann angetreten hat, aber erst jetzt sein erstes Konzert mit dem Kammerchor geben konnte, meldet mit dem puren Motteten-Programm den Anspruch an, mit seinen Sängerinnen und Sängern weiter in der Spitzengruppe der Chorszene mitzumischen. Und wer so licht und lässig die bachsche Polyphonie hörbar machen kann, braucht kaum eine andere Chorleiter-Aufgabe zu fürchten.

Für den Auftritt mit den versierten Instrumentalisten von Concerto Ispirato hat das Ensemble befreundete Sängerinnen und Sänger eingeladen und den Kammerchor zu einem großen Chor anwachsen lassen. Man wolle „das Wiederaufleben der Chormusik“ gemeinsam feiern, heißt es dazu im Programmheft. Hoffentlich bleibt es bei dieser einmaligen Wiedersehensfreude. Denn so sauber der große Chor die Motetten auch gesungen hat – in der ursprünglichen Besetzung hätte es wohl noch konzentrierter geklungen. Es wäre schade, wenn diese Farbe des Chorgesangs in Hannover verloren ginge.

Von Stefan Arndt