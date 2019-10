Hannover

Die Kammermusikgemeinde Hannover feiert Geburtstag: In dieser Saison wird der Verein, der eine ambitionierte Konzertreihe in Hannover organisiert, 90 Jahre alt. In den vergangenen sieben Jahren hat der Geiger Oliver Wille die Reihe als künstlerischer Leiter maßgeblich weiterentwickelt. Nun hat er angekündigt sein Amt abzugeben: Vom kommenden Jahr wird der Pianist Markus Becker die Programmplanung der Kammermusikgemeinde übernehmen.

Bevor es so weit ist, wird Wille, der neben seiner Professur an der hannoverschen Musikhochschule auch Intendant der Musiktage Hitzacker ist und zum neuen Leitungsteam des Joseph-Joachim-Violinwettbewerbs in Hannover gehört, sich noch einmal ausführlich als Musiker präsentieren: Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Kuss Quartett wird er in Hannover sämtliche Streichquartette von Ludwig van Beethoven spielen.

Viel Beethoven schon vor dem Festjahr 2020

Damit sind in Hannover schon vor den Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Komponisten im kommenden Jahr in den nächsten Wochen gleich drei vollständige Werkzyklen von Beethoven zu hören: Während sich die Kammermusikgemeinde den Quartetten widmet, präsentiert die NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal fast gleichzeitig alle neuen Sinfonien und alle fünf Klavierkonzerte.

Auftakt am 19. und 20. Oktober

Die Kammermusikgemeinde feiert ihren Geburtstag und den von Beethoven mit einem Jubiläumswochenende am 19. und 20. Oktober: Auf dem Programm stehen zehn Quartette sowie die „Beethoveniana“ – ein Werk, das der Komponist Bruno Mantovani im Auftrag des Kuss Quartetts geschrieben hat. Uraufgeführt wurde es in diesem Sommer in der Suntory Hall in Tokio, wo die Musiker bereits einen kompletten Beethoven-Zyklus in Konzerten gespielt und anschließend auf CD aufgenommen haben. Die sechs fehlenden Beethoven-Quartette verteilen sich dann auf zwei Konzerte am 18. März 2020 und – zum Finale der Jubiläumssaison und der Ära Wille – am 22. Juni 2020. Das letzte Quartett wird in dem Abschlusskonzert in einer szenischen Version mit der Gruppe Nico and the Navigators zu erleben sein.

Eine ganze Nacht mit Schönberg

Daneben gibt in dieser Saison einen weiteren vollständigen Werkzyklus: In Zusammenarbeit mit den Kunstfestspielen Herrenhausen präsentiert die Kammermusikgemeinde am 29. Mai 2020 eine lange Arnold-Schönberg-Nacht, in der das Quatuor Diotima mit Gästen wie der Sopranistin Sarah Maria Sun alle Streichquartette des Zwölftöners spielt.

Weitere Höhepunkte der Saison sind ein Auftritt der hannoverschen Klarinettistin Sharon Kam, die am 21. Februar mit prominenten Kollegen wie dem Cellisten Christian Poltéra unter anderem das „Quartett auf das Ende der Zeit“ von Olivier Messiaen aufführt. In der Jungen Reihe ist am 12. Oktober der Geiger Timothy Chooi, Gewinner des letzten Joachim-Wettbewerbs, zu erleben. Am 27. und 28. Januar feiern zwei junge Liedduos von der Musikhochschule ein Fest für Franz Schubert.

Kein leichter Start vor sieben Jahren

Die Junge Reihe gehört zu den vielen Veränderungen, die Wille in seiner Amtszeit eingeführt hat. Er hat zudem die Zahl der Konzerte von sechs auf acht erhöht und den Umzug aus dem Leibniz-Saal im HCC in die Orangerie Herrenhausen angestoßen. „Es war eine glückliche Lehrzeit für mich“, sagt er im Rückblick über die nicht immer leichte Arbeit bei der Kammermusikgemeinde. Die stand bei seiner Amtsübernahme vor sieben Jahren vor erheblichen Problemen. Vor allem, weil die Finanzierung nicht gesichert war, drohte sogar ein Ende der traditionsreichen Reihe.

Inzwischen ist die Stadt ein dauerhafter Förderer der Kammermusikgemeinde– alle Schwierigkeiten sind damit aber längst noch nicht gelöst. „Ich finde, die Reihe hat noch nicht die Wertschätzung im hannoverschen Kulturleben, die sie haben sollte. Es ist die einzige Kammermusikreihe der Stadt – die sollte eigentlich auf Händen getragen werden“, sagt Wille. Auf seinen Nachfolger Markus Becker, der wie Wille selbst Professor an der Kammermusikabteilung der Musikhochschule ist, wartet also noch genug Arbeit.

Von Stefan Arndt