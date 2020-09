Hannover

Ein bisschen peinlich ist es Markus Becker schon, dass er ausgerechnet zu Beginn seiner Zeit als künstlerischer Leiter der Kammermusikgemeinde Hannover gleich zweimal selbst im Programm vertreten ist. Doch das erste Konzert am 7. Oktober vereint den neuen und den bisherigen Leiter der traditionellen Konzertreihe, die jetzt in die 90. Saison geht, symbolträchtig zu einer musikalischen Staffelübergabe: Pianist Becker gestaltet gemeinsam mit seinem Vorgänger, dem Geiger Oliver Wille, einen Abend um den Orpheus-Mythos. Auch Schauspiel-Star Udo Samel ist dabei mit von der Partie.

Und das nächste Konzert mit Beethoven-Werken am 1. Dezember sei eben Teil einer seit Langem geplanten Tournee mit der Geigerin Veronika Eberle und dem Cellisten Alban Gerhardt. Alles Zufall also. „Es wird nicht so, dass ich die Programme der Kammermusikgemeinde künftig um mich herum baue“, versichert Becker, der Professor für Kammermusik an der Musikhochschule ist: „Ich bin auch ein leidenschaftlicher Zuhörer.“

Marathon mit Schönberg

Dieser Leidenschaft kann er zum vorgezogenen Saisonauftakt ausgiebig nachkommen: In Zusammenarbeit mit den Kunstfestspielen Herrenhausen wird es am Sonntag, 27. September, eine Aufführung sämtlicher Streichquartette von Arnold Schönberg mit dem französischen Quatuor Diotima geben. Das Marathon-Programm wird wegen aktueller Hygienevorgaben in mehrere Konzerte aufgeteilt. Los geht es um 15 Uhr, das letzte Konzert beginnt um 21.30 Uhr.

Die Pandemie schränkt auch das Platzangebot in Herrenhausen stark ein. Darum werden die Konzerte am 7. Oktober und 1. Dezember zweimal gespielt: jeweils um 17 Uhr und um 19.30 Uhr, Pausen gibt es nicht. Tickets für diese Konzerte können derzeit nur per E-Mail (info@kammermusik-hannover.de) bestellt werden, der reguläre Vorverkauf ist ausgesetzt. Ob das im kommenden Jahr so weitergeführt wird, hängt von den aktuellen Entwicklungen ab. Wie die Kammermusikgemeinde darauf reagiert, kann man jederzeit auf der überarbeiteten Internetseite des Vereins nachlesen.

Keine „Junge Reihe“ mehr

Die künstlerischen Inhalte stehen aber bereits für die gesamte Saison fest. Obwohl es die „Junge Reihe“ nicht mehr gibt, sind weiter junge Musiker im Programm vertreten: Das britische Marmen Quartet, das am 29. Januar mit Musik von Haydn, Debussy und Beethoven kommt, gehört ebenso dazu wie das Londoner Esmé Quartett: Die Musikerinnen spielen im März Mozart, Ravel und Beethoven. Auch Pianist Nicholas Rimmer, der am 25. Februar mit Geigerin Tianwa Yang auftritt, ist noch jung, auch wenn er seinen Studienort Hannover längst verlassen hat.

Tangos ohne Piazzolla

Neuere Musik kommt beim Auftritt des berühmten Pianistenpaars Pierre Laurent Aimard und Tamara Stefanovich zu Ehren: Die beiden spielen am 20. Mai mit Pierre Boulez’ „Structures“ und der „Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug“ von Bartók Schlüsselwerke der Moderne. Außerdem haben sie ein neues Stück von Harrison Birtwistle im Programm.

Zum Saisonabschluss wird die Handschrift des neuen Programmplaner wohl am sichtbarsten. Becker hat keine Berührungsängste gegenüber andere Stilen, kennt aber doch klare Grenzen: So mischt der Pianist Martin Klett mit seinem Ensemble am 30. Juni zwar Bach mit Tangos – die (zu) viel gespielte Musik von Astor Piazzolla wird dabei aber nicht zu hören sein.

