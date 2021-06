Hannover

Die Kammermusikgemeinde kooperiert künftig noch enger mit der Stadt: Der als Verein organisierte traditionsreiche Veranstalter bekommt Hilfe aus der Verwaltung etwa bei den Vertragsabschlüssen mit den Künstlern und der organisatorischen Vorbereitung der „Nahklang“-Konzerte in Herrenhausen. Man unterstütze die „herausragende und wunderbare“ Reihe, um die Bedeutung der Kammermusik in der „Unesco City of Music“ herauszustellen, sagte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf: „Bürokratie gehört zu unserem Kerngeschäft: Wir haben das gern übernommen.“

Für Markus Becker, dem neuen künstlerischen Leiter der Kammermusikgemeinde, ist das eine „sehr erfreuliche Entwicklung“, die Spielräume für andere Aufgaben eröffne, zum Beispiel die Werbung von weiteren Mitgliedern für den Verein. Für die sind in der kommenden Saison besondere Angebote geplant – etwa der exklusive Besuch eines Meisterkurses mit dem südafrikanischen Hammerklavier-Spezialisten Kristian Bezuidenhout.

Pop und Bartók

Bezuidenhout ist am 24. Januar bei der Kammermusikgemeinde zusammen mit der Geigerin Rachel Podger mit Mozart-Sonaten zu hören. Zwei Tage später spielt er bei „Herrenhausen Barock“ ein Bach-Programm. Fortgesetzt wird die Zusammenarbeit mit den Kunstfestspielen Herrenhausen: Am 17. Mai ist ein Konzert des Vision String Quartets mit Jazz, Pop und Musik von Bartók und Webern geplant.

Die „Nahklang“-Reihe startet im September zunächst mit Konzerten, die in der ausgefallenen Corona-Saison geplant waren: „Wir wollten den jungen Musikerinnen und Musikern unbedingt die Chance geben, bei uns aufzutreten“, sagt Becker. Geplant sind außerdem Konzerte des „Nash Ensemble of London“ (23. November) und ein Beethoven-Abend mit dem Pianisten Becker, der Geigerin Veronika Eberle und dem Cellisten Alban Gerhardt (20. Dezember).

Finale mit Saxofonen

Im kommenden Jahr geht es vielfältig weiter: Es gibt ein Konzert des Trio Jean Paul um den hannoverschen Geiger Ulf Schneider (19. März), ein „Kafka-Projekt“ mit Schauspieler Dominique Horwitz und dem Signum Quartett (19. Februar) sowie eine Aufführung von Schuberts C-Dur-Quintett mit dem Quatuor Arod und der Cellistin Julia Hagen (4. März). Erstmals wird auch ein Saxofonquartett in der Reihe zu hören sein: Am 28. Juni 2022 kommt das „sonic.art“-Quartett zum Saisonabschluss in die Orangerie.

Karten gibt es ab 1. Juli für Vereinsmitglieder und ab 1. August für alle im HAZ-Ticketshop (www.tickets.haz.de) und bei der Konzertkasse im Künstlerhaus.

Von Stefan Arndt