Hannover

Große Stadien füllt die inzwischen zur Legende gewordene deutsche Rockband Karat nicht mehr. Ein Zugpferd sind die älteren Herren mit ihrem Welthit „Über sieben Brücken musst du geh‘n“ noch immer, wenn auch nicht mehr ein ganz so starkes. Im Theater am Aegi luden sie jetzt zu einem Konzert auf ihrer Jubiläumstour ein. Die sollte zwar schon im vergangenen Jahr stattfinden, doch die Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Deswegen feiert die in der DDR gegründete Band nolens volens erst dieses Jahr ihre 45 Jahre Bühnenpräsenz – und fügt dem 45 verschmitzt ein (+1) hinzu.

Karat in Hannover: Singen trotz Maske

A propos Corona: Dicht nebeneinander saßen die Zuschauer zumindest in der vorderen Hälfte des Saals, die alles dominierende Vorfreude auf Karat war zu spüren. Ab Saalmitte lichteten sie sich die Reihen. Maske trugen alle, was am textsicheren Mitsingen aus voller Kehle nicht hinderte. Die freundlichen Sicherheitsleute versuchten einzugreifen, wenn jemand vor Begeisterung auf den Fingern pfeifen wollte oder wenn beim Gespräch mit dem Sitznachbarn die Maske unter das Kinn rutschte.

Maskenpflicht und teils volle Reihen: Karat im Theater am Aegi in Hannover. Quelle: Nancy Heusel

Unter solchen Bedingungen wirkte der erste Song von Karat, „Die sieben Wunder der Welt“, eigenartig mehrdeutig. „Wer bestimmt, was denn wirklich zählt, was heute zählt für uns auf der Erde?“ Eigentlich ein Liebeslied, ein Lied über die Macht der Wunder. Und auch ein Lied über den Eigensinn. Der allerdings muss nicht zwingend deckungsgleich sein muss mit dem, was tatsächlich sinnvoll ist.

„Über sieben Brücken musst du geh’n“: Alle restlos glücklich

Aber es ging an diesem Abend nicht um Diskussion und Bedenken, sondern um das Schwelgen in Erinnerung, um Unterhaltung, und die lieferte Karat perfekt. Alles steuerte auf „Über sieben Brücken musst du geh’n“ zu. Weil der Song durch die Interpretation von Peter Maffay zu einem großen Hit wurde, konnte sich der Karat-Sänger Claudius Dreilich den Hinweis nicht verkneifen, dass das Original von Karat stamme. Und kaum eine andere Interpretation an die von Karat heranreiche.

Machten ihre Fans glücklich: Karat im Theater am Aegi in Hannover. Quelle: Nancy Heusel

Vom poetischen „Hab den Mond mit der Händen berührt“, über „Der blaue Planet“, „Blumen aus Eis“ und dem melancholischen „Schwanenkönig“ mit seinem allerletzten Gesang waren alle Klassiker aus dem Repertoire der Band dabei. Als Sänger Claudius Dreilich, Bernd Römer (Gitarre), Michael Schwandt (Schlagzeug), Christian Liebig (Bass) und Martin Becker am Keyboard dann zu den sieben Brücken kamen, sangen nahezu alle unisono mit, waren restlos glücklich. Und summten mit den Karat-Melodien in die Wirklichkeit zurück.

Von Frank G. Kurzhals