Hannover

Der Komponist hatte eine klare Vorstellung, was er mit diesem Stück bezwecken wollte. „ Sternklang“ sei „Musik zum konzentrierten Lauschen in Meditation zur Versenkung des Einzelnen ins kosmische Ganze“, hat Karlheinz Stockhausen über sein 1971 uraufgeführte Werk geschrieben, um dann lapidar fortzufahren: „Ferner ist sie bestimmt für die Vorbereitung auf Wesen von anderen Sternen und ihre Ankunft.“

Mit Musik eine Verbindung zu Außerirdischen aufbauen: Das ist ein sehr typischer Gedanke für diesen verrückten, genialen und hoffnungslos unbescheidenen Komponisten, dem die Welt nie genug war. Seine Werke überschreiten beständig Grenzen: zunächst die der Harmonik und des Tonsatzes, die er schon zu Beginn der Fünfzigerjahre in seinem Elektronikstudio weit hinter sich lässt, später auch die von Raum und Zeit, wenn er etwa im „Helikopterquartett“ aus seinem monumentalem „Licht“-Zyklus vorschreibt, dass die Musiker einzeln in vier fliegenden Hubschraubern spielen sollen.

Anzeige

Utopie und Ereignis

Fliegende Musiker: Die Erstaufführung von Stockhausens „Helikopterquartett“ 2007 in Braunschweig. Quelle: Peter Steffen

Weitere HAZ+ Artikel

Der gesunde Menschenverstand war für den 2007 verstorbenen Komponisten nie ein Orientierungspunkt: Stockhausens Klangkunst hat den maßlosen Anspruch der Utopie. Bis heute ist seine Musik von etwas Geheimnisvollem umgeben. Aufführungen seiner Werke, die wegen des oft großen logistischen Aufwands selten sind, sind nicht einfach Konzerte – es sind Ereignisse mit kultischem Charakter.

Maßloser Anspruch: Karlheinz Stockhausen 1988 in Köln. Quelle: Roland Scheidemann/dpa

Ein solches Ereignis ist nun bald in Hannover zu erleben: Am Sonnabend, 29. August, wird es ab 19.30 Uhr eine Aufführung von „ Sternklang“ im Berggarten in Herrenhausen geben. Organisiert hat sie Stephan Meier, der mit einem Neuem Ensemble seit Langem ein Motor der hiesigen Neuen-Musik-Szene ist. Seit vier Jahren fungiert er zudem als künstlerischer Leiter der Birmingham Contemporary Music Group, die 1987 von Simon Rattle aus Mitgliedern des berühmten Sinfonieorchesters der britischen Stadt gegründet wurde. Im Berggarten vereinen die englischen und hannoverschen Musiker nun erstmals ihre Kräfte, um Stockhausens „Parkmusik für fünf Gruppen“, wie das Werk untertitelt ist, zum Klingen zu bringen. Mit von der Partie sind auch Sänger der norwegischen Gruppe Nordic Voices.

Feuerwerk zum Finale

Natürlich wurde ein so aufwendiges und internationales Projekt bereits vor der Corona-Krise geplant. Ursprünglich sollte es bereits im April beim renommierten Acht-Brücken-Festival in Köln aufgeführt werden, doch dieser Termin musste abgesagt werden. Das Konzert in Hannover, das mithilfe einiger Stiftungen vom Verein Musik für heute veranstaltet wird, kann nun aber wohl wie geplant stattfinden.

Das Einhalten von Abstandsregeln ist dabei kein Problem. Die Musiker sind in einzelnen Gruppen weit über das Gartengelände verteilt, die Zuhörer können sich ihre eigene Plätze suchen: Jeder Besucher erhält mit der Eintrittskarte auch eine mobile Sitzgelegenheit. Am Ende der rund zweieinhalbstündigen Aufführung soll schließlich ein Feuerwerk den Blick zu den Sternen lenken. Es könnte ja Besuch kommen.

Tickets für 30 Euro (ermäßigt 20 Euro) gibt es im Künstlerhaus und den Kassen der Herrenhäuser Gärten. Bei Regen wird unter dem Expo-Dach auf dem Messegelände gespielt. Infos dazu gibt es rechtzeitig auf der Website des Neuen Ensembles.

Von Stefan Arndt