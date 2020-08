Hannover

Dieses Stück ist anders als alle anderen. Es ist vollkommen verrückt, und doch ganz logisch entwickelt und mit größter Konsequenz aufgebaut. Komponist Karlheinz Stockhausen hat mit seinem 1971 uraufgeführten „ Sternklang“ versucht, das Weltall sinnlich erfahrbar zu machen. Physik und Spiritualität, Musik und Performance durchdringen sich in dem knapp dreistündigen Werk auf verwirrende Weise. Es sei „Musik zur Versenkung des Einzelnen ins kosmische Ganze“, hat der 2007 verstorbene Komponist erläutert: „Ferner ist sie bestimmt für die Vorbereitung auf Wesen von anderen Sternen und ihre Ankunft.“

Das maßlos Utopische, das Stockhausen einigen seiner Werke eingeschrieben hat, verleiht auch „ Sternklang“ eine geheimnisumwitterte Aura. Die Zahl der Aufführungen seit der Premiere im Berliner Tiergarten ist gering, und jede einzelne ist legendär: Elfmal war das Stück bisher zu erleben, unter anderem im Iran und in Los Angeles, in München, Paris und zuletzt in Oslo. Im hannoverschen Berggarten hat sich sich die Zahl der Aufführungen nun auf zwölf gerundet, was bei einem Stück, in dem Sternzeichen eine zentrale Rolle spielen, von besondere Symbolik ist.

Eine private Initiative

Livevideo aus Oslo: Eine Reisewarnung für Deutschland hat die Nordic Voices in die Heimat zurückgezwungen. Quelle: Michael Wallmüller

Möglich gemacht hat das eine besondere Zusammenarbeit, die mitten in der heißen Phase im Wettbewerb um den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt 2025 zeigt, was in Hannover kulturell ermöglicht werden kann: Hinter der Aufführung steht keine Institution, sondern eine private Initiative. Ideengeber ist Stephan Meier, der das Neue Ensemble in Hannover und die Birmingham Contemporary Music Group in England leitet. Veranstalter ist der Verein „Musik für heute“, der das Neue-Musik-Netzwerk Musik 21 ins Boot geholt und schließlich Förderer in der Stadt und bei Stiftungen gefunden hat.

Meier hat das komplexe Stück mit Musikern aus Birmingham und Hannover und den Sängern der Nordic Voices aus Oslo einstudiert. Weil Norwegen am Freitag wegen steigender Corona-Zahlen eine Reisewarnung für Deutschland ausgegeben hat, mussten die Sänger allerdings am morgen der Generalprobe plötzlich in ihre Heimat zurückfliegen. Am Abend waren sie per Videoschaltung doch wieder bei der Aufführung dabei. Die Pandemie hatte das Projekt schon vorher gefährdet: Geplante Aufführungen in Köln und Birmingham konnten nicht stattfinden. Umso größer das Glück, dass das Stück nun in Hannover zu erleben war. 500 Zuhörer waren zugelassen – und die Karten schnell ausverkauft.

Von kosmischer Harmonie

„ Sternklang“ ist eine „Parkmusik im Freien“: Fünf Gruppen von jeweils vier Sängern oder Instrumentalisten sind weit von einander entfernt im Berggarten verteilt. Die Besucher, die mit tragbaren Papphockern ausgestattet sind, können sich frei dazwischen bewegen und ihre Aufmerksamkeit mal einer bestimmten Gruppe, mal dem Mischungsverhältnis des Gesamtklangs zuwenden.

Unterwegs im Berggarten: Zuhörer auf Papphockern zu Beginn der Vorstellung. Quelle: Michael Wallmüller

Der ist weitgehend harmonisch, obwohl die die Gruppen meist unabhängig voneinander agieren. Verbindendes Element sind wenige Akkorde, die aus den Obertönen des jeweiligen Grundtons gebildet werden. Obertöne sind natürliche Bestandteile eines Klangs: Sie schwingen kaum hörbar mit, wenn ein einzelner Ton erklingt, und verleihen ihm seine spezielle Klangfarbe.

Um die Obertöne etwa auf einer schwingenden Saite einzeln hörbar zu machen, unterteilt man die Saite in kleinere Abschnitte. Teilt man sie genau in der Mitte, erhält man den ersten Oberton: die Oktave. Teilt man die Saite in Drittel, erklingt eine Quinte, ein Viertel ergibt eine Quarte. Die klaren Proportionen, die sich so ergeben, hat man schon vor Jahrhunderten in anderen Bereichen wiedererkannt, etwa im Verhältnis der Umlaufbahnen von Planeten. Auf eine solche „kosmische Harmonie“ spielt Stockhausen in „ Sternklang“ an.

Tönende Meditation

Der Komponist zerlegt Töne also gleichsam in ihre Bestandteile, und setzt diese Bestandteile dann neu wieder zusammen. Für den Hörer hat das einen besonderen Effekt: Die Musik stahlt und schillert in immer neuer Gestalt wie eine Discokugel, die sich im Licht dreht. So etwas wie Handlungsentwicklung gibt es bei solchen amorphen Klängen nicht: Schwebend verändern sie ihre Form wie Nebelfetzen, die über dem Feld hängen. Weil Stockhausen ähnliche Prinzipien auch auf Rhythmus und Melodie übertragen hat, ist „ Sternklang“ eher tönende Meditation als herkömmliches Musikstück.

Dass die fast dreistündige Aufführung trotzdem kaum zu lang erscheint, liegt auch am performativen Charakter des Stücks. In der Mitte der Gruppen etwa hat sich ein Schlagzeuger vor einem riesigen Tam-Tam aufgebaut, mit dem er die Musiker ab und an für einen Moment synchronisiert. Die Wege der Zuhörer, die im dunklen Park bald nur noch schemenhaft erkennbar sind, sind ein Schauspiel für sich. Und zwischen den Gruppen bewegen sich einzelne Musiker als „Klangläufer“ und überbringen Motive, die am neuen Ort in das Geschehen integriert werden. Begleitet werden sie von Führern, die ihnen mit lampengeschückten, archaischen Wanderstäben voranschreiten.

Performative Aufführung: Ein „Klangläufer“ auf seinen Weg zwischen zwei Musikergruppen. Quelle: Michael Wallmüller

Einmal lenkt ein kurzes Feuerwerk den Blick zum klaren Nachthimmel. Irgendwann im meditativen Spektakel kann man sich dem Gefühl für das große Ganze kaum noch entziehen: Oben leuchten die Sterne, und unten leuchten wir. Die Außerirdischen können kommen.

Von Stefan Arndt