Katharina Wisotzki hat sich für ihren neuen Arbeitsplatz vorgenommen, eine gute Gastgeberin zu sein: „Unser Publikum soll sich im Theater im Pavillon willkommen und zu Hause fühlen“, sagt sie. Also will sie präsent und für Feedback offen sein. Seit März ist sie Programmplanerin der Spielstätte für freies Theater, hat aber nur zwei Wochen lang deren regulären Betrieb erlebt. Danach begann die pandemiebedingte Programmpause bis Ende August.

Jetzt geht es langsam wieder los, unter Auflagen zwar. „Aber die Gruppen wollen unbedingt auf die Bühne“, sagt Wisotzki. Bis zum Ende des Jahres hat sie vor allem mit Veranstaltungen zu tun, die bereits geplant waren. Für die Programmplanung wurde erstmals vor sechs Jahren eine eigene Stelle im Kulturzentrum Pavillon eingerichtet und zunächst von der Stiftung Niedersachsen gefördert. Inzwischen wird die Position aus eigenen Mitteln getragen – gleichberechtigt mit den anderen Veranstaltungsbereichen.

Relevante Diskurse gesucht

Gleich das erste große Projekt, an dem Wisotzki maßgeblich beteiligt ist, entspricht bereits weitgehend ihren Ansprüchen: Das „Clinch“-Festival will im November zum dritten Mal interdisziplinär „Räume für künstlerische, theoretische und aktivistische Auseinandersetzungen von People of Color und (Post-)Migrant*innen“ öffnen.

„Ich interessiere mich für Stimmen, die sonst nicht so oft gehört werden“, sagt Wisotzki. „Ich will genau hinsehen, wer zu relevanten Diskursen beiträgt, und diese Menschen gezielt einladen.“ Es genüge ihr nicht, nur Bewerbungen von Gruppen zu lesen. Schließlich ermögliche ein Anschluss an gesellschaftliche Debatten auch die Identifikation neuer Publikumsgruppen mit dem Theater. „Wir müssen vor allem inhaltlich überzeugen“, sagt Wisotzki.

Anfang bei den Theaterformen

Sie selbst hat nach einem Studium der Musik und Germanistik ihren Einstieg in die darstellenden Künste über die Arbeit für Festivals gefunden. Sie war Assistentin der Festivalleitung des Performing Arts Festival am Staatstheater Oldenburg und hatte in den Jahren 2015 bis 2017 die gleiche Position beim Festival Theaterformen in Hannover und Braunschweig inne.

„Sonst spielen immer die, die am besten organisiert sind“: Katharina Wisotzki glaubt, dass Vielfalt erst durch sorgfältiges Kuratieren entstehen kann. Quelle: Katrin Kutter

Sie ist überzeugt, dass Vielfalt erst durch sorgfältiges Kuratieren entsteht: „Sonst spielen immer die, die am besten organisiert sind.“ Auch in „Komplott“, einem etablierten Residenzformat des Theater im Pavillon, sieht sie eine Chance, neue Perspektiven zu erschließen. In diesem Jahr hat sich die Jury für Golschan Ahmad Haschemi und Verena Meyer entschieden, die in ihrer Auseinandersetzung mit Rassismus und Dekolonisierung auf den Schnittstellen von Kunst, Politik und Wissenschaft arbeiten.

Geld für Spielstätten ?

Im Team des Kulturzentrums Pavillon stößt Wisotzki auf großes Interesse an interdisziplinärer Vernetzung. „Wir müssen gemeinsam inhaltliche Linien für das Publikum nachvollziehbar werden lassen“, sagt sie. Nur mit einem klaren Profil gelinge es, eine ganze Spielstätte sichtbar zu machen: „Unsere Gäste sollen nicht nur gezielt zu den Stücken bestimmter Gruppen kommen.“ Dazu gehören auch Nachgesprächsangebote, Begleitveranstaltungen und Räume, die zum Verweilen einladen.

„Natürlich können wir nicht überall sofort etwas bewegen“, sagt Wisotzki. Aber es gebe genügend kleine Stellschrauben. Dass langfristig vor allem mehr Budget notwendig wäre, ist kein Geheimnis. Aktuell fordert der Landesverband Freier Theater in Niedersachsen ein übergreifendes Konzept, bei dem die Gastspielförderung landesweit an Spielstätten fließen würde, statt wie bisher als Teil der Projektförderung an die freien Theatergruppen.

Ein wichtiger Schwerpunkt

Ende des Jahres wird Wisotzki ihr erstes eigenes Jahresprogramm für 2021 präsentieren. Sie verrät bereits, dass im Februar ein feministisches Festival stattfinden soll. Ein wichtiger Schwerpunkt wird auch die Arbeit am Arabischen Theatertreffen sein. Das ist immerhin von Anfang an Teil der Bewerbung Hannovers zur Europäischen Kulturhauptstadt. Das passt gut zu Wisotzkis langjähriger Erfahrung mit internationalen Theaterfestivals – und zu ihrem Anspruch an Gastfreundschaft.

Neustart für das Theater im Pavillon nach der Corona-Unterbrechung ist am Sonnabend, 5. September: Um 19.30 Uhr hat „Forma“ Premiere – eine Tanzperformance von Mónica García Vicente. Am 3. und 4. Oktober wollen Golschan Ahmad Haschemi und Verena Meyer die Ergebnisse ihrer Residenz im Rahmen von „Komplott“ im Theater im Pavillon präsentieren. Vom 5. bis 8. November soll das interdisziplinäre Festival „Clinch“ stattfinden.

Von Thomas Kaestle