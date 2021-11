Hannover

Für einen Abend die trübe Nachrichtenlage ausblenden und stattdessen schauen, was Kaya Yanar im Theater am Aegi an Spaß und Unterhaltung serviert: Darauf verspürten viele Menschen in Hannover so richtig Lust. Das Haus war ausverkauft.

„Fluch der Familie“ lautete der Titel des aktuellen Programms des vielfach ausgezeichneten Comedian, doch bevor der quirlige Entertainer mit der Schiebermütze seine Kindheit und die Rolle als Ehemann und Vater facettenreich reflektierte, fischte er seine Gags aus flachen Gewässern. Corona, schon wieder.

Müde Maskenwitze – Publikum applaudiert dennoch

Eine Fledermaus im chinesischen Wuhan, in die ein Ortsansässiger mit dem Finger eindrang und diesen mit dem Mund abschleckte, zählte dabei zu den Themen. Zu mitunter recht müden Maskenwitzen tanzte der 48-Jährige in lustiger Rumpelstilzchenmanier ein feixendes Virus. Das Publikum lachte und applaudierte trotzdem. Humor ist Geschmackssache.

Das Publikum filmt und fotografiert mit. Quelle: Samantha Franson

Wäre Yanar Frontmann einer Rockband, man würde das vielleicht schnörkellos und erdig nennen, was an volkstümlicher Bespaßung geboten wurde. Der Zugang zum Konzept dieser Comedyshow war niedrigschwellig und kam bei den Gästen an.

Yanar spielte all seine Stärken aus, zog mit großer Mimik und Gestik alle Aufmerksamkeit auf sich. Der gebürtige Frankfurter, Sohn türkischer Eltern, begeisterte mit Temperament und Präsenz. Putzmunter zog er die Fans in seinen Bann. Geräusche von Alphorn und menschlichen Verdauungsbegleitungen schickte er durchs Mikrofon wie ein Beatboxer.

Yanar über seine schwierige Kindheit

An seine Kindheit erinnerte sich Yanar mit sehr gemischten Gefühlen. Schon als Ungeborener habe er im Mutterleib das Streiten seiner Eltern gehört. Sein Vater war streng, die Mutter („einsfünfzig hoch, einsfünfzig breit“) ängstlich. Bei einem aufgeschlagenen Knie ihres Sohns habe sie mindestens eine Beinamputation befürchtet, während sich der Bruder, ein Mathematikgenie, als wenig hilfsbereit erwies.

Kaya Yanar als Kind – mit strengem Vater und ängstlicher Mutter. Quelle: Samantha Franson

Inzwischen lebt Yanar mit seiner Frau in der Schweiz, ist selbst Vater eines zweijährigen Jungen. Er sinnierte über seine Angst, sein Sohn könne sich Alphorn statt Gitarre als Musikinstrument aussuchen, und über Sex vor, während und nach der Schwangerschaft. In Phasen längerer Enthaltsamkeit beobachte er sogar Bienen beim Bestäuben von Blumen, ließ er durchblicken.

Der 48-Jährige ist ein großartiger Imitator und Stimmakrobat, erweckte die unterschiedlichen Charaktere seiner Familiengeschichten zum Leben, als stünden sie leibhaftig auf der Bühne. Fabelhaft. Das Publikum amüsierte sich prächtig und erfuhr ganz nebenbei das Geheimnis einer guten Beziehung: „Finde die Richtige“.

Von Andreas Haug