Keramikarbeiten von Michael Cleff im Kunstraum Friesenstraße

Hannover

Gelegentlich wird die Kunst von Michael Cleff zum Werkzeug. Dann macht er mit seiner Kunst andere, ähnliche Kunst. Michael Cleff ist Keramiker, seit mehr als 40 Jahren arbeitet er mit Ton, an der Kunstakademie Düsseldorf war er Meisterschüler von Fritz Schwegler. Sein Hauptwerk sind Plastiken, die Meditationen über den Raum ermöglichen. Er stellt setzkastenartige Gebilde her, Quader, die wuchtig und doch ganz leicht sind, Kuben mit sanft geschwungenen Seiten – alles wirkt eher leicht als schwer, das Tönerne hat oft eine papierne Anmutung. Und manchmal, da kommt das schwere Keramikobjekt selbst aufs Papier: mit Frottagen von eigenen Keramikobjekten überführt er die Skulptur in die Fläche.

Ein Werk von Michael Cleff Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Einige Arbeiten von Michael Cleff (Jahrgang 1961) sind jetzt im Kunstraum Friesenstraße zu sehen. Dort werden gemeinhin Arbeiten aus der Sammlung Gisela Sperling sowie Werke ausgewählter Künstler gezeigt. Die neue Ausstellung ist auf Gegenüberstellung angelegt. Skulpturen von Michael Cleff treten in Dialog mit Werken aus der Sammlung wie etwa Arbeiten von Bernd und Hilla Becher, Candida Höfer und Donald Judd.

Die Gegenüberstellung ist recht interessant, aber auch nicht bahnbrechend. Ähnlichkeiten oder Kontraste lassen sich ja oft leicht finden. Michael Cleffs Skulpturen stehen auch für sich, oft treten sie mit sich selbst in einen Dialog. Rand und Kante etwa bilden bei seinen Skulpturen oft keinen Abschluss, sondern kleine Wannen, in denen Glasur wie tiefes Wasser schimmert. Formen wiederholen sich, das Material gibt sich karg und ist doch tief und geheimnisvoll.

Die Arbeiten von Michael Cleff sind bis zum 14. August im Kunstraum Friesenstraße (Hausnummer 15) zu sehen. Durch die große Glasfront kann man einen Teil der Ausstellung von außen betrachten. Wenn Besuche wieder möglich sind, können per Mail (mail@kunstraum-friesenstrasse.com) Besuchstermine vereinbart werden.

Von Ronald Meyer-Arlt