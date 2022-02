Frau Herrnkind, Sie wollten nicht über Ihren toten Bruder schreiben, sagen Sie. Warum haben Sie es doch getan?

Mir blieb nach seinem Tod gar nichts anderes übrig. Ich bin jeden Morgen um vier Uhr aufgewacht und habe mich gefragt: Wie konnte es so weit kommen? Warum wurde Uwe süchtig? Und ich glaube, ein Mensch, der schreibt und trauert, der schreibt auch.

Hat es seinen Zweck erfüllt?

Ja, das Schreiben war für mich wie Therapie. Auch weil mir klar geworden ist, dass diese Sucht nicht in Kindheit und Jugend angefangen hat, sondern Generationen vorher. Mein Großvater hat schon getrunken, meine Eltern sind Kriegskinder und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sie wollten partout, dass es meinem Bruder und mir mal besser geht. Uwe ist zehn Wochen zu früh geboren worden, sie haben ihm daher vieles abgenommen. Ich denke, seine erste Droge war es, verwöhnt zu werden. Damit hat das Drama angefangen. Er war einfach nicht gerüstet fürs Leben. Als meine Eltern sich dann scheiden ließen, ist er durchs Leben getaumelt – bis er Heroin nahm.

Einstiegsdroge Alkohol

Das ist gemeint, wenn Sie schreiben: Sucht liegt nicht in den Genen, sondern ist „angelernt“?

Die Wissenschaft ist sich da nicht einig, aber ich sehe, dass soziale Verhältnisse ihre Schatten auf die nächsten Generationen werfen.

Aber es wird niemand gezwungen, Drogen zu nehmen.

Natürlich ist es eine freie Entscheidung, trotzdem sind manche Leute dafür prädestiniert. Wer selbstbewusst ist und weiß, was er will im Leben, ist einfach stärker dagegen gewappnet. Inzwischen glaube ich auch, dass nicht das Kiffen Uwes Einstiegsdroge war, sondern Alkohol. In dem Dorf, in dem wir aufgewachsen sind, war es einfach üblich, an Autos und Mofas herumzuschrauben, das Bier immer griffbereit. Dann hat er gekifft und mit Freunden Heroin geschnupft. Das war der Anfang vom Ende. Er ist nie wieder davon losgekommen.

Kerstin Herrnkinds Bruder Uwe. Quelle: Privat

Dass ihnen Probleme abgenommen wurden, findet man immer wieder in den Biografien von Junkies. War das auch der Kardinalfehler bei Ihrem Bruder?

Mein Vater hat für meinen Bruder den Deutschaufsatz geschrieben und 5000 Mark Belohnung ausgesetzt, als er eine Lehrstelle suchte. Das ist zutiefst demütigend. Man bekommt gespiegelt: Du kriegst nichts auf die Reihe. Das macht einen Menschen auch schwach. Aber man kann es meinen Eltern nicht vorwerfen, sie stammten ja selbst aus gebrochenen Familien.

An einer Stelle schreiben Sie: „Ich hätte härter mit ihm ringen müssen.“ Wäre er denn zu retten gewesen?

Ein alter Freund von Uwe, mit dem er 1995 das erste Mal Heroin genommen hat, sagte mir: Nein, du hättest nichts machen können. Aber ich habe Uwe damals mit nach Berlin genommen und mit ihm zusammengewohnt. Und ich habe ihn rausgeworfen, als er rückfällig geworden war. Das bereue ich heute zutiefst.

Was hätten Sie machen sollen?

Cooler reagieren und ihn fragen: Uwe, was willst du jetzt tun? Ausziehen? Eine Therapie machen? Aber dieses Ausschimpfen war wirklich unprofessionell. Ich würde Angehörigen von Drogenabhängigen heute raten: Bleibt cool! Ihr steht sowieso mit dem Rücken zur Wand. Es gibt wenig, was ihr machen könnt. Aber das eine ist: die Nerven behalten und gucken, was geht. Ich hätte mir damals auch mehr professionelle Hilfe holen müssen.

Von der „Nordsee-Zeitung“ über die „taz“ zum „Stern“ Kerstin Herrnkind hat nach dem Volontariat bei der „Nordsee Zeitung“ für die Bremer „taz“ gearbeitet, seit 1999 ist sie Redakteurin beim „Stern“. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, neben Sachbüchern auch zwei Krimis. Herrnkind wurde unter anderem mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet und lebt in Lübeck, wo ihr auch Polizisten die Nachricht vom Tod ihres Bruder überbrachten.

Sind diese Schuldgefühle das Schlimmste? Oder die Ohnmacht? Die Scham? Die Enttäuschung nach einem Rückfall?

Das Furchtbarste ist, dass Uwe tot ist. Ich werde ihn den Rest meines Lebens vermissen. Und bedauern, dass er dieses Leben so an die Wand gefahren hat. Er war ja begabt und hätte so viel daraus machen können.

Was war Ihre erste Reaktion, als sie hörten, dass Ihr Bruder Heroin nimmt?

Völliger Unglaube! Ich habe gedacht: diese Horrordroge? Doch nicht mein kleiner Bruder! HE-RO-IN! Ich weiß noch, wie meine Mutter und ich dieses Wort wiederholt haben, weil wir es einfach nicht fassen konnten. Ich dachte, jedes Kind weiß doch, wie gefährlich dieses Teufelszeug ist. Ich konnte es einfach nicht glauben! Ich bin dann zu ihm nach Hamburg gefahren, und er hat mich ziemlich auflaufen lassen. Er sah damals noch sehr gut aus, sehr cool. Ich schnupf doch nur, hat er gesagt. Natürlich werd’ ich das Zeug nicht spritzen. Ein halbes Jahr später hing er an der Nadel. Und neun Monate, nachdem er zum ersten Mal Heroin geschnupft hatte, war sein Leben zerstört. Es ging irre schnell.

Kerstin Herrnkind: „Den Drachen jagen. Die Geschichte meines verlorenen Bruders“, Edition W, 254 Seiten, 20 Euro. Quelle: Edition W

Trotzdem hat er das Heroin verteidigt.

Er sagte, es sei so schön, Drogen zu nehmen. Aber sein Freund Jojo, mit dem er das Zeug geschnupft hat, hat mir gesagt: Am Anfang ist es ein Gefühl, das du noch nie erlebt hast. Nur, das kriegst du nicht wieder. Stattdessen kommen die Schmerzen. Ich glaube, ein Leben als Drogenabhängiger hat nichts Tolles, keinen Glamour. Es ist das schiere Elend. Mein Bruder hat ja ein paarmal versucht aufzuhören. Er hat entzogen und keine Drogen mehr genommen. Er war clean. Aber er hatte kein cleanes Umfeld und ist wieder abgestürzt. Er hat auch eine Zeit in Berlin auf der Straße gelebt, und ich bekam immer Panik, wenn wieder jemand draußen erfroren oder angezündet worden war. Wir waren erleichtert, als er dann ins Obdachlosenheim zog.

Er war Ihr Bruder, aber trotzdem ein typisches Junkieschicksal?

Ich fürchte ja. Die Allerwenigsten kommen von der Droge los. Solche Fälle sind handverlesen. Aber die Angehörigen gehen durch die Hölle. Meine Mutter zum Beispiel hat Uwe nach Hamburg gefahren, als es ihm furchtbar dreckig ging, damit er sich Drogen kaufen konnte. Sie wollte auch, dass ich das Buch schreibe. Jeder Cent meines Honorars geht übrigens an die Drogenhilfe.

Menschen wollen sich berauschen

Wie war es für Sie, auch Ihr eigens Leben öffentlich so schonungslos auszubreiten?

Als ich die Korrekturfahnen las, war ich erst erschrocken. Aber es musste offenbar raus. Wunden, die man nicht zeigt, können nicht heilen. Ich glaube, dass wir in dieser Gesellschaft dringend über Sucht reden müssen. Ich selbst trinke seit einem Jahr und drei Monaten keinen Tropfen Alkohol mehr. Das gibt eine Klarheit, die ist besser als jeder Rausch.

Trotzdem sind Sie für die Legalisierung von Cannabis.

Das ist kein Widerspruch. Wenn wir ehrlich sind, ist Alkohol die gefährlichste Droge der Welt, mit den meisten Opfern. Und selbst über diese Droge nimmt der Staat Steuern ein. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen: Menschen wollen sich berauschen. Das wollten sie schon immer. Dazu muss sich der Staat verhalten. Und weil Verbote nicht funktionieren, muss man Cannabis kontrolliert abgeben. Trotzdem bleibt es natürlich gefährlich und ein Scheißzeug.

Von Peter Intelmann