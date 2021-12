Hannover

Verunsicherung, Unverständnis und Empörung gab es am Sonntag am Einlass zum Kerstin-Ott-Konzert: Auch von dreifach geimpften Gästen wurde ein tagesaktueller Test verlangt.  Lange Schlangen und viel Unmut waren die Folge. Kommuniziert worden war die neue Regelung erst am späten Nachmittag in den sozialen Medien (bei Facebook um 17.21 Uhr) – viele Besucher erreichte die Nachricht gar nicht mehr oder nicht mehr rechtzeitig.

„Menschlicher Fehler“

Der Nachweis sei in der neuen Landesverordnung so vorgesehen, hieß es. Eine Falschinformation (für geboosterte Konzertbesucher gilt keine Testpflicht) – und „ein Fehler“, räumte Nico Röger, Geschäftsführer des örtlichen Veranstalters Hannover Concerts, am Montag zerknirscht ein. Er selber sei nicht in der Stadt gewesen. Einem Mitarbeiter sei der Fehler unterlaufen.

„Aufgrund der dynamischen Lage und der permanenten Veränderungen der Verordnungen und Genehmigungen für unsere Veranstaltungen ist ein menschlicher Fehler unterlaufen“, lautet ein veröffentlichtes Statement von Hannover Concerts: „Wir können eure Verärgerung verstehen und arbeiten daran, dass solche Kommunikationsfehler zukünftig nicht wieder vorkommen.“

Immerhin: Wer es aufgrund des Wirrwarrs nicht mehr in die Halle geschafft habe, erhalte die Kosten für die Karten zurück, so Röger.

Von Stefan Gohlisch und Christian Seibt