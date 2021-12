Hannover

„Hallo Hannover! Ist das nicht schön, dass wir heute zusammen sein können?“ Freudig begrüßt Kerstin Ott ihr Publikum in der Swiss-Life-Hall – und wird von 2500 Fans kräftig bejubelt. Zweimal musste ihr Konzert aufgrund der Pandemie verlegt werden. Nun hat es geklappt, und sie kann ihre „Ich geh’ meinen Weg“-Tour durchführen.

„Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, trotz der erschwerten Bedingungen. Impfen, testen, duschen...“. Lacher an einem zunächst nicht uneingeschränkt unbeschwerten Abend – der örtliche Veranstalter verlangt überraschend auch von dreifach geimpften Menschen einen tagesaktuellen Corona-Test. Das Konzert findet unter Durchführung des 2G-plus-Modells statt. In der Halle gilt durchgehend die FFP2-Maskenpflicht, auch am Platz. Und alle halten sich daran.

Transparenter Sound

Ott und ihre exzellente fünfköpfige Band präsentieren eine klasse, farbenfrohe Show mit großen LED-Wänden, geschmackvollen Grafiken, Animationen, Live-Kamerabildern und sattem Licht. Dazu ein klarer, transparenter und angenehm druckvoller Sound für ihre vielen Hits aus all ihren Erfolgsalben, vom Debüt „Herzbewohner“ bis zum aktuellen „Nachts sind alle Katzen grau“. Ein Soundmix aus Schlager, Pop, Dance, Folk. Das macht Freude.

Und dafür werden Ott und ihre Band von Anbeginn gefeiert, mit Tanzen am Platz im bestuhlten Innenraum. Das ermutigende „Lebe laut“, das bittersüße „Ich hab’s wirklich versucht“, das bittende „Geh’ nicht“, packen sofort. Jubel.

Fehler und Selbstfindung

Die gebürtige Berlinerin (Jahrgang 1982) mit der warm klingenden Stimme hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt: preisgekrönte CDs, Deutscher Musikautorenpreis 2017, „Die Eins der Besten“-Award“ als „Sängerin des Jahres“ 2019, viele Millionen YouTube-Views). Ott – in schwarzem T-Shirt, grauer Jeans, dunklen Sneakers – kommt ganz natürlich rüber. Unverstellt, aufrichtig, authentisch.

Es sind melancholische, hoffnungsvolle, deutliche Texte über und aus dem Leben. Über Liebesschmerz und Liebesglück, Fehler, Ängste, Selbstfindung oder auch darüber, wenn es einem „richtig dreckig geht“ („Herzbewohner“).

Kleine DJ-Einlage

Natürlich bringt sie auch ihre ganz großen Hits: „Die immer lacht“, „Scheißmelodie“, „Ich muss dir was sagen“ ... Ott erzählt viel zu den Songs, auch Persönliches, über noch bestehende gesellschaftliche Vorbehalte gegenüber bestimmten Lebensweisen und gegenseitigen Respekt.

Auch musikalische Gäste hat sie dabei: Mit dem Duo Laura & Mark singt sie „What’ up?“ von 4 Non Blondes-Hit. Dann überlässt sie den beiden für einige Lieder die Bühne. Und kehrt als DJ am Pult mit Neon-Brille und knallgrüner Jacke zurück – die gelernte Malerin/Lackierin hat zeitweise auch so ihr Geld verdient.

Danach geht es mit der Band weiter: „Was weißt du von meiner Liebe“. Riesenjubel. Stehende Ovationen. Zwei Zugaben gibt sie noch: Mit „Nachts sind alle Katzen grau“ und „Regenbogenfarben“ endet das über zweistündige Wohlfühlkonzert.

Von Christian Seibt