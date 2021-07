Hannover

Gastfreundschaft ist ihm besonders wichtig. Adam Budak, seit November Leiter der Kestnergesellschaft, will, dass sich die Kunstinstitution an der Goseriede als offenes, freundliches Haus präsentiert. Ein bisschen hat er schon dafür gesorgt. Seit einigen Wochen stehen stets frische Blumen im Foyer. Und demnächst soll die Kestnergesellschaft ein neues Café bekommen. Das soll etwas größer und einladender sein als „Harrys Bar“, der bisherige Gastrobereich der Kestnergesellschaft. Einen Namen gibt es auch schon: „Tender Buttons“ soll das Café heißen, nach den rätselhaften Texten von Gertrude Stein (die sie selbst „kubistische Stillleben“ genannt hat) aus dem Jahr 1914.

Budak plant, in der ersten Etage des Ausstellungshauses an der Goseriede Raum für dieses Café zu schaffen. Dazu soll die Glasfassade etwas verändert werden. Bisher dringt durch Milchglas diffuses Licht in den Ausstellungsraum im ersten Stock. Einige der Milchglasscheiben sollen durch transparente Glasscheiben ersetzt werden. Auf Augenhöhe der Gäste der neuen Kestner-Gastronomie soll das neue Glasband verlaufen. Somit hätte man beim Besuch des Cafés einen schönen Ausblick auf die Nikolaikapelle, den Platz an der Goseriede und das Steintor.

Künstlerische Interventionen in der Nikolaikapelle

Der Platz vor der Kestnergesellschaft soll in den kommenden Monaten verstärkt zum Ort der Kunst werden. In der Nikolaikapelle sollen regelmäßig etwa zu den Ausstellungseröffnungen Performances stattfinden. Diese Reihe beginnt bereits am 17. Juli. Um 21 Uhr präsentiert die Kestner Gesellschaft in der Nikolaikapelle die Sound-Installation „Broken Gargoyles“, die die US-amerikanischen Sängerin, Komponistin und Pianistin Diamanda Galás zusammen mit dem Künstler und Sounddesigner Daniel Neumann erarbeitet hat.

Weitere künstlerische Interventionen sollen folgen – das wäre durchaus eine Aufwertung des Ortes, der ansonsten von nächtlichen Passanten gern als öffentliche Toilette genutzt wird.

Der neue gastronomische Betrieb der Kestner Gesellschaft soll Mitte September eröffnet werden – zusammen mit einer Reihe von neuen Ausstellungen, darunter auch einigen Bildern der koreanischen Künstlerin Jongsuk Yoon. Die hat vor einigen Tagen von Adam Budak den Auftrag erhalten, ein 18 mal 4 Meter großes Wandgemälde für die Kestner Gesellschaft anzufertigen. Das wird dann auf der Wand zu sehen, die der Fensterfront gegenüberliegt. „Auf der einen Seite die Stadt, auf der anderen Seite die Kunst – das ist doch ein idealer Ort für ein Café“ sagt Kestner-Chef Adam Budak. In der neuen Kestner-Gastronomie soll auch Business-Lunch angeboten werden. Das ist durchaus im Eigeninteresse des Kestnerchefs. „Im Moment bin ich hier kulinarisch ein bisschen obdachlos“, sagt Adam Budak.

Von Ronald Meyer-Arlt