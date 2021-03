Hannover

Darf’s ein bisschen mehr sein? Die Kestnergesellschaft strebt nach Vergrößerung, Öffnung und stärkerer Vernetzung. Seit Anfang November hat die Gesellschaft einen neuen Direktor. Adam Budak hat die Nachfolge von Christina Végh angetreten. Budaks eigene kuratorische Handschrift wird sich bei den größeren Ausstellungen erst im Programm des kommenden Jahres zeigen.

Aber schon jetzt wird deutlich, dass er die Räume an der Goseriede öffnen will. So soll die Bar reanimiert werden, und in Zusammenarbeit mit der Berliner Buchhandlung „do you read me?!“ will man ein kuratiertes Angebot besonderer Bücher präsentierten. Und man strebt ins Freie.

Kunst auf dem Vorplatz

So soll es demnächst Kunst auch auf dem Platz vor der Kestnergesellschaft und in der Ruine der benachbarten Nikolaikapelle geben. Auch die Fassade der Kestnergesellschaft, an der zurzeit noch die Schriftkunst von Marcello Maloberti („Das Publikum ist mein Körper“) zu sehen ist, soll weiterhin mit Schriftkunstwerken den Stadtraum beleben.

Hoffnungsvolle Texte werden dort zu lesen sein: Sharon Lockhart wird den Satz „The Future Should Always Be Better“ mit grüner Schrift an der Kestnerfassade erleuchten lasen, und auch Tim Etchells, Chef der britischen Gruppe Forced Entertainment, wird den Passanten vor der Kestnergesellschaft etwas Hoffnungsvolles mit auf ihren Weg geben: „Let it come, Let it come: The time we can love“ soll von September an an der Fassade zu sehen sein.

Zwei Termine muss man sich merken

Zwei Termine für neue Ausstellungen gibt es in diesem Jahr. Vom 18. April an sind Ausstellungen von Camille Henrot und Susan Hiller zu sehen, dazu gibt es – ebenfalls von Susan Hiller – eine kleine Hommage an Joseph Beuys, der vor hundert Jahren (am 12. Mai) geboren wurde, sowie eine Soundinstallation von Diamanda Galás in der Nikolaikapelle.

Nicolas Party: Pastel et nue. Quelle: Marc Domage

Am 11. September beginnt ein neuer Ausstellungsreigen. Dann werden in den großen Räumen der Kestnergesellschaft Arbeiten von Nicolas Party und Ericka Beckman zu sehen sein, Tim Etchells gestaltet die Schrift an der Fassade und Marcello Maloberti präsentiert sein Projekt „Circus“ im öffentlichen Raum vor der Kestnergesellschaft.

Vorsicht bei Neueröffnungen

Dass es in diesem Jahr nur zwei Termine für neue Ausstellungen gibt, liegt auch an der Corona-Pandemie. Die letze Ausstellung „Kunst-Handwerk“ war vier Monate aufgebaut, konnte vom Publikum aber nur vier Wochen lang besucht werden. Nun ist man mit Neueröffnungen etwas vorsichtiger. Im kommenden Jahr soll es – falls Ausstellungsbesuche dann problemlos möglich sein werden – wieder drei Termine für Ausstellungseröffnungen geben.

Ein neuer Raum für schnelle Projekte Zu den neuen Formaten, die Adam Budak für die Kestnergesellschaft entwickelt hat, gehört auch eine neuer Projektraum für Ausstellungen, mit denen die Kestnergesellschaft schnell auf aktuelle Ereignisse reagieren kann. Der Projektraum wird am 18. April mit der Videoarbeit „My Saints“ der kanadischen Künstlerin Moyra Davey (Jahrgang 1958) eröffnet. In „My Saints“ befragt die Künstlerin ihre Familie und Freundinnen zu ihren Ansichten über einen Roman von Jean Genet. Der neue Projektraum soll, so Adam Budak, spontanes Handeln ermöglichen.

Im ersten Ausstellungsreigen vom 18. April an erwartet die Besucher ausschließlich Arbeiten von Künstlerinnen. Camille Henrot, 1978 in Paris geboren, zeigt großformatige Kalkputzfresken und Bilder, die sie während der coronabedingten Isolation gemalt hat. Es ist die erste umfassende Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland.

Lieder gegen das Aussterben

Parallel dazu ist die Arbeit „Lost and Found“ (2016) der amerikanischen Künstlerin Susan Hiller (1940–2019) zu sehen. „Lost and Found“ ist eine Audiocollage von Stimmen, die in 23 vom Aussterben bedrohten Sprachen Anekdoten, Lieder und Erinnerungen vortragen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Arbeiten von Nicolas Party (geboren 1980 in Lausanne) sind vom 11. September an zu sehen. Der Künstler hat ein Werk geschaffen, in dem die Geschichte der Malerei eine wichtige Rolle spielt. Er lässt seine Malerei nicht von den Grenzen der Leinwand einengen, sondern dehnt sie auf den gesamten Ausstellungsraum aus.

Ericka Beckman: You the Better. Quelle: Iris Ratzinger

Zwei Filme von Ericka Beckman (geboren 1951 in New York) sind auch von September an in der Kestnergesellschaft zu sehen: der 16-Millimeter-Film „You The Better“ aus dem Jahr 1983 und der neue Film „We Are Labor“, der erstmals in Deutschland gezeigt wird. Die Ausstellung, die in Kooperation mit dem M-Museum im belgischen Leuven entstanden ist, ist die erste institutionelle Einzelausstellung von Ericka Beckman in Deutschland.

Von Ronald Meyer-Arlt