Der Beginn ist Schweigen. Bevor der Raum mit Melodien erfüllt wird, schauen sich Musikerin und Hörerin eine Minute lang in die Augen. Ansonsten ist niemand da. Inspiriert ist diese Konzerteröffnung in der Kestnergesellschaft von Marina Abramovics Performance „The artist is present“, in der sich die Künstlerin mit der Wirkung einer Begegnung durch Blickkontakt auseinandersetzt. Es kann unangenehm sein, jemanden Fremden so lange anzuschauen. Doch hier, in der sorgfältig arrangierten 1:1-Situation, wird der Blickkontakt zu einer außergewöhnlichen Erfahrung.

Die 1:1-Situation hat dem ganzen Format seinen Namen gegeben: 1:1-Konzerte sind die Veranstaltungen überschrieben, zu denen die Junge Norddeutsche Philharmonie jetzt in Hannover einlädt. „Die Augen sind der Spiegel zu Seele“, lautet ein Sprichwort, das für den weiteren Verlauf des zehnminütigen Konzerts ausschlaggebend zu sein scheint. Denn erst das, was der Musiker aus den Augen seines Gegenübers zieht, soll ihn erst zu der Wahl eines Stückes inspirieren.

Ein intensives Erlebnis

So wird der Hörerin der Eintritt in eine ganz besondere Klangwelt eröffnet. Die „Slawische Fantasie“ von Carl Höhne könnte andernorts leicht als virtuose Trompetenübung durchgehen. Doch so, wie Billur Ongun sie hier spielt, wird sie zu einer Musik, die mitten ins Herz trifft. Die klare Akustik trägt die Töne durch die Weite der Räume. Es ist eine sehr persönliche Begegnung mit der Musik, die einzig für den Hörer bestimmt zu sein scheint: ein intensives Erlebnis.

Musik, die ins Herz trifft: Billur Ongun spielt Carl Höhnes „Slawische Fantasie“, unsere Autorin hört zu. Quelle: Samantha Franson

Ursprünglich wurde dieses Konzertformat für die Sommerkonzerte Volkenroda entwickelt, doch in einer Zeit, in der Corona das Kulturleben einengt, setzten sich 1:1-Konzerte vielerorts durch. Auch die Junge Norddeutsche Philharmonie, ein selbstverwaltetes Orchester aus Musikstudenten, hat sich diese Idee zu eigen gemacht. In der Kestnergesellschaft haben die jungen Musiker schnell einen Partner gefunden: Die Idee, die Ausstellungsräume in einen Konzertsaal zu verwandeln, der intensive persönliche Erlebnisse ermöglicht, stieß dort auf fruchtbaren Boden: „Wir waren von dieser Idee direkt begeistert und wollten die Musiker unterstützen“, sagt Vanessa Hennecken von der Kestnergesellschaft.

Die „1:1-Konzerte“ sind bis auf Weiteres immer montags in der Kestnergesellschaft zu erleben. Anmeldung auf der Webseite des Orchesters (www.junge-norddeutsche.de). Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten freier Musiker werden erbeten.

