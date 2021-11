Hannover

Der Mann ist als Kurator eine Legende. René Block, 1942 in Velbert im Bergischen Land geboren, hat die „Manifesta“ miterfunden, bedeutende Biennalen geleitet und im Kasseler Fridericianum ein mitreißendes Ausstellungsprogramm realisiert. Mit Künstlerinnen und Künstlern, von denen man bis dato in Deutschland noch nichts gehört und schon gar nichts gesehen hatte.

Vor allem aber ist René Block als Galerist bekannt geworden. 1964 eröffnete er mit gerade einmal 22 Jahren in Berlin eine Galerie, in der er mit Beuys, Palermo, Richter, Polke und Vostell junge Avantgardisten vorstellte, die damals so gut wie unbekannt waren und heute zum Goldstandard des Kunstmarktes zählen. Überragend war seine Zusammenarbeit mit Joseph Beuys. Von ihr erzählte er jetzt im Jahr des 100. Geburtstags des Künstlers auf Einladung des Direktors Adam Budak in der Kestnergesellschaft.

„Jetzt brechen wir hier den Scheiß ab!“

Dabei hatte Block einen Stapel Papierblätter vor sich auf dem Tisch, von denen er ohne jede Neigung zu rhetorischem Überschwang ablas. Seine Schilderungen enthielten häufig Kommentare von Beuys und anderen Beobachtern; er selbst hielt sich mit Einschätzungen zurück. Bescheidener als Block bei seinem Vortrag in der Kestnergesellschaft kann man kaum auftreten. Wobei die Ereignisse für ihn sprachen, für sein Engagement und leidenschaftliches Eintreten für den Künstler.

Er erinnerte sich, wie es zu dem Satz von Joseph Beuys kam: „Jetzt brechen wir hier den Scheiß ab!“ Mit ihm hatte der unermüdliche Erklärer nach seiner Aktion „Der Chef“ eine Debatte mit dem Publikum abgebrochen, die kein Ende nehmen wollte. Der dabei auf Tonband gespeicherte O-Ton erklang nach 15 Jahren Galeriearbeit erneut, als Block, inzwischen Familienvater, sein kommerziell wenig ertragreiches Unternehmen schloss, um sich anderswo regelmäßige Einkünfte zu sichern.

Schutt in Vitrinen

Dazwischen lagen sieben Aktionen, die der Künstler gemeinsam mit dem Galeristen durchgeführt hatte. Bei Schließung der Galerie haute Joseph Beuys noch einmal mächtig auf den Putz. Als Zeugnis seiner künstlerischen Präsenz ließ er die Wände der Galerie bis aufs Mauerwerk abtragen und brachte den Schutt in Säcken, später in Vitrinen, unter. Als er im selben Jahr im Herbst als erster deutscher Künstler eine große Retrospektive im New Yorker Guggenheim Museum hatte, wurden die abgeschlagenen Putzreste dort präsentiert.

Prediger und Christusfigur: Joseph Beuys (1921–2016). Quelle: Dürrwald/dpa

Block begleitete seinen Vortrag mit Lichtbildern, die dem Publikum die glorreichen Jahre künstlerischen Aufbruchs nachhaltig ins Gedächtnis riefen. Zu ihnen gehörte auch eine berühmte Aktion, von der viele gehört, die aber nur wenige live miterlebt haben. Mit ihr eröffnete René Block 1974 eine Zweitgalerie in SoHo im New Yorker Stadtteil Manhattan. Ihr programmatischer, ebenso poetischer wie politischer Titel: „I like America and America likes Me“.

Abfahrt in der Ambulanz

Es war nicht das in den Vietnam-Krieg und Watergate verstrickte Amerika Nixons, von dem der Titel spricht, sondern das Amerika seiner Ureinwohner, dem Joseph Beuys in der Galerie in Gestalt eines Kojoten namens „Little John“ gegenübertrat. Mit ihm verbrachte er dort mehrere Tage, in Filz gekleidet und wie ein Schäfer mit einem Hirtenstock ausgerüstet. Zugleich Prediger und Christusfigur, wie Block beobachtete. Das Tier liebte es, auf die Ausgaben des „Wall Street Journal“ zu pinkeln, die Beuys im Galerieraum ausgebreitet hatte. Allmählich fasste der Kojote Vertrauen zu ihm, und am Schluss teilten sie ein Lager aus Stroh miteinander.

Joseph Beuys verließ New York, wie er gekommen war. In einem Ambulanzwagen. Eingewickelt in Filz, ohne auch nur einen einzigen Blick auf Amerika geworfen zu haben. Nach dieser mit René Block organisierten Aktion haftete ihm endgültig und unwiderruflich der Nimbus des Schamanen an.

Von Michael Stoeber