Hannover

An der Fassade der Kestnergesellschaft hat sich etwas getan. Sie wirbt nicht mehr wie zuvor für die Ausstellungen des Kunstinstituts. Das tun jetzt Fahnen an neu installierten Masten vor dem Haus. Stattdessen hat der neue Direktor Adam Budak sie zum Ort künstlerischer Interventionen gemacht. Dieses Mal mit einem Beitrag der US-Amerikanerin Sharon Lockhart.

Für Hannover hat die Film- und Fotokünstlerin zum ersten Mal mit Neon gearbeitet. Während Corona uns weiter bedroht, grüßt ihr in hellem Blau strahlender Satz „The Future Should Always Be Better“ die Besucher des Goseriede-Platzes als freundliches Versprechen einer besseren Zukunft. Mit ihm müssen sich vorerst auch die Kunstliebhaber trösten, die noch nicht in die neuen Ausstellungen dürfen.

Teil des Plans

Dass Budak die Fassade bespielt, ist Teil eines größeren Plans von ihm. Mitten im Lockdown ist er darum bemüht, die Kestnergesellschaft wieder mehr zur Stadt hin zu öffnen. Seine Absicht, die Ruine der gegenüber dem Haus befindlichen Niolaikapelle mit zur Bühne seiner Ausstellungen zu machen, gehört ebenfalls dazu. Am liebsten würde Budak auch den Anteil der transparenten Glasfront des Kunstinstituts noch erweitern. Und das Café des Hauses will er gleichfalls gastfreundlich reanimieren.

Freundliches Versprechen: Sharon Lockharts Installation „The Future Should Always Be Better“ an der Fassade der Kestnergesellschaft. Quelle: Raimund Zakowski

Das Foyer des Hauses hat er bereits neu eingerichtet und dessen Shop durch ein anspruchsvolles Buch- und Katalogangebot erweitert. Dazu erwartet die Besucher ein neu gegründeter „Projektraum“, der ohne Eintrittskarte zu betreten ist. Dort sollen in Zukunft parallel zu den Ausstellungen Filme von internationalen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen sein.

Vielversprechender Auftakt

Der Auftakt ist vielversprechend. Budak zeigt „My Saints“, einen Videofilm der kanadischen Künstlerin Moyra Davey, in dem die Künstlerin mit Bekannten, Familienangehörigen, Freunden und Freundinnen über Jean Genets „Tagebuch eines Diebes“ spricht und ihre Ausführungen über den „Orpheus der Gosse“ (François Mauriac) durch assoziative Bildsequenzen begleitet. Sehenswert wie der ganze Ausstellungsreigen, der darauf folgt.

Neuer Hausherr an der Goseriede: Adam Budak Quelle: Nancy Heusel

Im ersten Ausstellungsraum ist die beeindruckende Audio-Collage „Lost and Found“ der 2019 verstorbenen US-Künstlerin Susan Hiller zu erleben. Die Schau wurde von Lea Altner kuratiert, für die Ausstellung der Werke von Camille Henrot war Julika Bosch zuständig. Beide haben die Kestnergesellschaft inzwischen verlassen.

Die Dokumentation einer untergehenden Sprache: „Lost and Found“ von Susan Hiller. Quelle: Susan Hiller/Courtesy Lisson Gallery

In „Lost and Found“ hören wir Menschen in Sprachen sprechen und singen, die vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben sind. Hiller hat die Schallwellen der von ihr gesammelten Sprachzeugnisse als leuchtende grüne Linie auf einem schwarzen Bildschirm visualisiert.

Sie schlägt, entsprechend des Charakters der jeweiligen Sprache, immer anders aus, während die englische (oder deutsche) Übersetzung darunter die Beiträge visuell vereinheitlicht. Ein sensibles Kunstwerk, das uns optisch und akustisch vor Augen führt, was für ein einzigartiges und unwiederbringliches Kulturgut jede Sprache ist.

Die Bedeutung der Sprache

Die Bedeutung der Sprache betont auch die Hauptschau mit Werken der französischen Künstlerin Camille Henrot, 1978 in Paris geboren. Es ist ihre erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland, und der Titel „Mother Tongue“, Muttersprache, verbindet sie eng mit dem Beitrag von Hiller. Die Muttersprache saugen wir quasi mit der Muttermilch auf. Sie prägt und sozialisiert uns. Ihre Grenzen sind die Grenzen unserer Welt, wie es bei dem Philosophen Ludwig Wittgenstein heißt.

Zugleich ist das Verhältnis von Mutter und Kind von großer gegenseitiger Abhängigkeit geprägt. Darüber hat Henrot, die ihr zweites Kind erwartet, nachgedacht und dabei ein weites Panorama von Abhängigkeiten entdeckt. Sie reichen bis hin zur Frage, ob der Mensch auf diesem Planeten überleben kann. Entscheidend für die Antwort wird sein, ob er lernfähig ist und den Willen hat, die Dinge zum Besseren zu wenden.

Ein Phönix für Hannover

Ihre Vorstellungen dazu hat die Künstlerin in dem packenden 3D-Film „Saturday“ über die Erlösungsfantasien von Siebenten-Tags-Adventisten zum Ausdruck gebracht. Vor allem aber in Aquarellen, Gemälden und Skulpturen, die sich zwischen Figuration und Abstraktion bewegen. Manche Werke sind drastisch und grotesk, andere surreal und rätselhaft, wieder andere melancholisch und poetisch.

Melancholisch und poetisch: „Alloscendency“ (2020) von Camille Henrot. Quelle: Camille Henrot

Wenn Henrot auf einem Bild ein junges Mädchen à la Greta Thunberg mit mahnend erhobenem Arm zeigt und darüber das Alphabet bei E endet und in das Wort „Emergency“ ausläuft, lässt die Künstlerin keinen Zweifel daran, für wie ernst sie die Lage hält. Das verdeutlicht auch die Skulptur eines großen Vogelmenschen, „3, 2, 1“, den sie für Hannover geschaffen hat. Man kann ihn als Emblem ihrer Schau verstehen. Traurig schaut er auf all den Zivilisationsmüll zu seinen Füßen, der ihm die Tränen in die Augen treibt. Aber als Phönix aus der Asche verkörpert er zugleich das Prinzip Hoffnung, dass mit der Gefahr auch das Rettende wächst.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aussicht auf bessere Verhältnisse

Mit dieser Aussicht auf bessere Verhältnisse entlässt uns am Ende gleichfalls eine Hommage an Joseph Beuys, der in 2021 hundert Jahre alt geworden wäre und unter dem Direktorat von Carl Haenlein zwei Mal in der Kestnergesellschaft ausgestellt wurde. Adam Budak erinnert mit „First Aid“ daran, einem weiteren Werk von Susan Hiller. Einer Versammlung von Flaschen mit Weihwasser, die sie zu Ehren von Beuys geschaffen hat und die nicht weniger als die heilende Kraft der Kunst beschwören.

Am Sonnabend, 17. April, werden die Ausstellungen um 19 Uhr digital eröffnet. Der Zugang ist über die Website der Kestnergesellschaft ohne Anmeldung möglich. Derzeit ist die Kestnergesellschaft wegen der hohen Infektionszahlen nicht für Publikum zugänglich. Sobald wieder geöffnet werden kann, sind die Ausstellungen bis zum 8. August zu sehen.

Von Michael Stoeber