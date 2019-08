Hannover

„Es war wie im Wilden Westen“, erinnert sich Matt Mullican an seine Jahre am CalArts, kurz für California Institute of the Arts, in dem er zuerst als Lernender, später als Lehrender war. Die Zeit, von der der Künstler spricht, sind die legendären Gründungsjahre der amerikanischen Kunsthochschule von 1970 bis 1980, die nun in der hannoverschen Kestnergesellschaft ein sensationelles Revival erfahren. Für ihre Wiederauferstehung haben Christina Végh, die scheidende Direktorin des Hauses, und der Kurator Philipp Kaiser aus Los Angeles gesorgt.

Anhand von rund 80 übersichtlich präsentierten Werke von 41 Künstlern, darunter 20 Videofilme, gewinnt der Besucher ein lebendiges Bild von dem, was dort einst vorgegangen ist – auch, weil die Schau von erhellenden Videointerviews begleitet wird, die Végh und Kaiser mit Beteiligten der damaligen Szene geführt haben.

Gründung durch Walt Disney

Keine kleine Ironie der Geschichte ist, dass sich die Hochschule einer Idee von Walt Disney verdankt. Er hatte sie, nicht ohne Hintersinn, als Zusammenschluss aller Künste geplant, um aus ihr die nötigen Talente für seine Filmproduktionen zu rekrutieren. Da er bereits 1966 an Krebs starb, hatte er keine Gelegenheit mehr zu erleben, wie sich CalArts zu einer der innovativsten, aber in ihren Anfängen auch anarchischsten Hochschulen entwickelte, die man sich vorstellen kann – was der äußerst disziplinierte Schöpfer fantastischer Zeichentrickfilme wohl eher nicht geschätzt hätte.

Drogen statt Hierarchien

Fröhliche Poolparties, Drogenexperimente, der Abbau von Hierarchien sowie der Verzicht auf Lehrpläne und Benotungen waren in der Gründungsphase von CalArts Programm. Dahinter stand die Vorstellung, Kunststudenten seien so motiviert, dass man sie von Anfang an wie Künstler zu behandeln habe, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Was aber Judy Chicago, überzeugte Feministin und zusammen mit Miriam Schapiro Begründerin des „Feminist Art Program“ am CalArts, nicht daran hinderte, ihren Studentinnen verschärft Regeln einzubläuen.

CalArts-Künstler in der Austellung: Daniel Joseph Martinez (von links), Faith Wilding, Klaus vom Bruch und Ulrike Rosenbach. Quelle: Tim Schaarschmidt

Sie trainierten, bei einer Vorstellung mit fester Stimme und erhobenen Kopfes ihren Vor- und Familiennamen zu sagen, lasen ein Semester lang nur Autorinnen und erschienen zum Ausbau von „Womanhause“ nicht in Flipflops, sondern in festen Arbeitsstiefeln. Bei dem Projekt handelte es sich um die Umwandlung eines Abbruchhauses in ein temporäres künstlerisches Environment, das die beiden Lehrerinnen zusammen mit 22 Studentinnen in Angriff genommen hatten.

Die Rolle der Frau

Unnötig zu sagen, dass es dabei vor allem um die Selbsterforschung der Teilnehmerinnen ging und um die analytische Durchdringung ihrer Rolle als Frau in einer paternalistisch geprägten Gesellschaft. In der Kestnergesellschaft ist das „Womanhouse“ in Form eines experimentellen Displays zu sehen, ins Werk gesetzt vom metaLAb der Harvard Universität nach den wenigen verbliebenen Fotografien der Aktion und den Aufzeichnungen zweier an dem Projekt beteiligter Frauen.

Das „Feminist Art Program“ war eine der thematischen Säulen der Ausbildung am CalArts. Eine andere war die „Post-Studio“-Klasse von John Baldessari. Von ihm stammt auch der Titel der Ausstellung in der Kestnergesellschaft „Wo Kunst geschehen kann“. Mit diesen Worten charakterisierte er einmal in einem Interview die Situation am CalArts. Und dazu gehörte für ihn, dass man sein Atelier oder auch den Campus verließ, um sich von ganz alltäglichen Situationen und Begegnungen zum Kunstmachen anregen zu lassen. Manchmal warfen seine Studenten mit Darts auf eine Landkarte von Kalifornien, um so einen Ort für ihre Kunstaktionen zu finden.

Neuanfang mit Feuer

Baldessari, Jahrgang 1931, genoss großes Ansehen unter den Studenten, weil er als Maler begonnen hatte und 1970 in einem zeremoniellen Verbrennungsakt fast alle seine Bilder vernichtet hatte, um als Künstler noch einmal neu anzufangen. Statt mit Pinsel und Farbe arbeitet er von nun an mit Ideen.

Videointerviews mit Zeitzeugen ergänzen die Schau. Quelle: Tim Schaarschmidt

Er gilt als einer der wichtigen Protagonisten der Konzeptkunst. Sein künstlerisches Selbstverständnis und seine pädagogische Rolle hat er seinen Studierenden in gefilmten, oft humorvollen Performances deutlich gemacht. Wenn er 1972 in einer slapstickhaften Aktion einer Pflanze das Alphabet beizubringen versucht, demonstriert die Absurdität seines Bemühens die Vergeblichkeit jedes doktrinären Lehrens und Lernens. Und wenn er vor einer Kamera alle mögliche Stellungen einnimmt und dabei wie ein Mantra fortwährend „I am Making Art“ (1971) wiederholt, wird jedem klar, dass Kunst sich für ihn eher mit dem Leben verbindet als mit Repräsentation und Widerspiegelung.

Verflüssigtes Leben

Die dritte thematische Säule der CalArts-Ausbildung und damit auch der Ausstellung ist den Fluxus-Künstlern jener Zeit gewidmet. Hier ist der Name Programm. Das dem Lateinischen entnommene Wort zielt auf eine Verflüssigung aller erstarrten Lebens- und Kunstformen.

Lehrende am CalArts waren der prominente Allan Kaprow, Simone Forti, Alison Knowles und Emmett Williams. Konkrete Poesie, Happening und Performance gehörten zu ihren künstlerischen Ausdrucksformen. Exemplarisch für die Arbeit am CalArts ist „Publicity“ (1970), eine Aktion, in der alles im Fluss ist. Bei ihr bat Kaprow die neu aufgenommenen Studenten, mit Holzpfeilern architektonische Strukturen zu bauen. Was gefilmt wurde und worüber man diskutierte, um so zu neuen Handlungsspielräumen zu kommen. Eine demokratische Strategie, die vorbildhaft bis in unsere Zeit reicht, in der die Tendenz der Gesellschaft zu ideologischer Verhärtung jeden Tag zunimmt.

Bis zum 10. Januar 2019. Im Beiprogramm ein Symposium zum Thema, ein Künstlergespräch und eine Performance. Katalog in Vorbereitung.

Von Michael Stoeber