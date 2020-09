Hannover

Die hannoversche Kestnergesellschaft will künftig wieder mehr Kunst zeigen: Von 2022 soll es häufiger Ausstellungen geben, als es derzeit der Fall ist. Das hat der Verein bei seiner Mitgliederversammlung beschlossen. Die Kostendisziplin, die man sich im vergangenen Jahr auferlegt hatte, hat offenbar bereits erste Erfolge erzielt. 2019 hatte Hinrich Holm, der Vorsitzende der Kestnergesellschaft, dem Kunstverein ein Sparprogramm verordnet. Damals wurde beschlossen, nur noch dreimal im Jahr Ausstellungen zu organisieren. Jetzt soll diese Taktung wieder auf vier erhöht werden.

Das bedeutet aber nicht, dass die Kestnergesellschaft inzwischen in Geld schwimmt. „Wir drehen jeden Euro zweimal um“, sagt Pressesprecherin Gudrun Herz. Besonders ausgezahlt hätten sich die Sparbemühungen bei einem nun auf jede Ausstellung individuell angepassten Sicherheitskonzept – schließlich müsse nicht neben jedem Bildschirm, auf dem eine Videoarbeit zu sehen sei, ein Wachmann stehen. Auch die mit Nachdruck betriebene Digitalisierung lasse die Kosten für Druck und Porto schrumpfen.

Erfolg mit Katinka Bock

Dass die Schließzeit während des Corona-Lockdowns – die Kestnergesellschaft durfte vom 17. März bis zum 7. Mai nicht öffnen – keine größeren Löcher in den Etat gerissen hat, ist dagegen dem verstärkten Bemühen geschuldet, die Künstler-Editionen des Hauses zu verkaufen. Die meisten Künstler, die ihre Arbeiten in der Kestnergesellschaft zeigen, stellen dem Haus dabei auch eine Reihe von Arbeiten zum Verkauf zur Verfügung, um die Arbeit des Kunstvereins zu unterstützen. Zudem hat die jüngste Ausstellung der Künstlerin Katinka Bock, die eine riesige Skulptur aus den Kupferplatten des Anzeiger-Hochhauses geschaffen hat, besonders viele Besucher angezogen.

Der eingeschlagene Konsolidierungskurs soll nun noch in diesem und im kommenden Jahr durchgehalten werden: Auf der Mitgliederversammlung, die ursprünglich im Frühjahr geplant war, wurde gleich ein Doppelhaushalt beschlossen. Danach hofft man auf einen wieder steigenden Etat.

Auf Besuch am künftigen Arbeitsplatz: Adam Budak wird im November Künstlerischer Direktor der Kestnergesellschaft. Quelle: Ulrich Prigge

Neuer Direktor kommt im November

Das dürfte auch den designierten Künstlerischen Direktor Adam Budak freuen, der sich am Donnerstag an seinem künftigen Arbeitsplatz an der Goseriede vorstellte. Ab 1. November übernimmt der Pole die Nachfolge von Christina Végh, die bereits zu Beginn des Jahres an die Kunsthalle Bielefeld gewechselt war. Budak, der zuletzt die Prager Nationalgalerie geleitet hat, wird ab 2022 das Ausstellungsprogramm gestalten.

Bis dahin haben das kommissarisch die beiden Kuratorinnen Lea Altner und Julika Bosch übernommen. Am 2. Oktober eröffnet die Schau „Kunst/Handwerk zwischen Tradition, Diskurs und Technologien“, die dem wachsenden Interesse zeitgenössischer Künstler am Material und an (kunst)handwerklichen Verfahren nachspüren will.

Vielfältiges Werk: Camille Henrots „Monday“ – hier eine Installationsansicht der Fondazione Memmo in Rom – wird ab Februar 2021 in Hannover zu sehen sein. Quelle: Camille Henrot/Kamel Mennour/König Galerie/Metro Pictures

Stillleben und Videokunst

Für 2021 planen die Kuratorinnen sechs Einzelausstellungen, die jeweils zu Doppelschauen zusammengefasst werden. Die ersten beiden stehen bereits endgültig fest: Im Frühjahr 2021 trifft das vielfältige Werk der 1978 in Paris geborenen Camille Henrot, zu dem Skulpturen, Zeichnungen, Fresken und Malereien gehören, auf eine Arbeit von Susan Hiller. Die US-amerikanische Künstlerin zeigt ihre Sound- und Videoprojekt „Lost and Found“, das vom Aussterben bedrohter Sprachen erzählt.

Im Sommer wird sich die Kestnergesellschaft dann mit dem Schweizer Künstler Nicolas Party der Frage widmen, ob Stillleben, Porträts und Landschaftsmalerei zeitgenössisch sein können. Zeitgleich werden zwei Filme der Videopionierin Ericka Beckman zu sehen sein: ihr erster 16-mm-Film „You The Better“ aus dem Jahr 1983 und ihr neuester Film „We Are Labor“ (2020), der erstmals in Deutschland gezeigt wird.

Schon in diesem Herbst wird es bei der Kestnergesellschaft personelle Veränderung auch jenseits der künstlerischen Leitung geben: Heidelinde Gerhold und Frank Thiele gehören neu dem Vorstand des Kunstvereins an. Die beiden Vorsitzenden Yorck Schmidt und Hinrich Holm wurden in ihren Ämtern bestätigt.

