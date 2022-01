Hannover

Eines ist beim Neujahrskonzert des „Neuen Ensembles“ in der Kestnergesellschaft immer gleich: Dass es immer anders ist. Auch jetzt sorgten die Lokalmatadoren um ihren künstlerischen Leiter Stephan Meier für musikalische Frischluftzufuhr zum Jahresauftakt.

An ungewöhnlichem Ort, denn bespielt wurde die „grüne Grotte“, in die der Schweizer Künstler Nicolas Party die große Kuppelhalle für die laufende Kestner-Ausstellung verwandelt hat. Und in ungewöhnlicher Besetzung, denn diesmal waren die Kollegen vom „Ensemble Variances“ aus Hannovers Partnerstadt Rouen mit von der Partie. Dessen Leiter Thierry Pécou ist auch Komponist, deshalb bildeten seine Werke den Schwerpunkt des Programms. Sie sind oft von indonesischen Gamelan-Klängen beeinflusst, ohne sich allerdings in Nachahmungs-Versuchen zu erschöpfen. Die Klaviersoli aus dem Zyklus „Gamelan bien tempéré“ etwa spielen mit dem Phänomen, dass das übliche Gamelaninstrumentarium gerade nicht wohltemperiert ist – in der Theorie interessant, in der Praxis streckenweise durchaus mitreißend.

„Manoa“: Musik in Bewegung

Ein Pécou-Stück, das ganz andere Wege geht, bildete den Höhepunkt der Matinee. „Manoa“ für Bassflöte, Bassklarinette und Cello kombinierte eine Art Groove stimmig mit flächigeren Passagen und blieb ebenso in Bewegung wie die Interpreten: Anne Cartel und Carjez Gerretsen an den Blasinstrumenten durchwanderten jedenfalls den gesamten Bühnenraum, so dass die Klänge des Werks, das offenkundig barfuß interpretiert werden soll, etwas Irrlichterndes bekamen.

Bei Steve Reich scheiden sich die Geister: Seine Minimal-Music-Phasenverschiebungen lösen bei manchen Zuhörern tranceartige Zustände aus, bei anderen eher Unruhe. Meier und Pécou verliehen jedenfalls Reichs „Piano Phase“ an zwei Flügeln den angemessenen Fluss. Und damit es nicht zu gemütlich wurde, war mit den „Luftwurzeln“ von Carola Bauckholt auch eine geräuschhafte Komposition im Angebot, die allerdings kompakt genug blieb, um nicht in die Beliebigkeit abzurutschen.

Einen Standard gibt es bei diesen Neujahrskonzerten aber doch: eine Würdigung des Komikers Karl Valentin, der einst empfahl, ein klassisches Konzert aufzulockern und „zur Erholung des kleinen Mannes einen schönen Strauß-Walzer, Tölzer Schützenmarsch oder Glühwürmchen-Idyll“ einzuschieben. Das „Neue Ensemble“ setzt auf diesen speziellen Humor noch eins drauf und tischt unverzagt immer wieder Mauricio Kagels „Märsche den Sieg zu verfehlen“ auf – Stücke, die sich harmonisch wie rhythmisch verzetteln, plötzlich abreißen und auch ansonsten jedem Militaristen die Zornesröte ins Gesicht treiben dürften. Denn zum Marschieren eigenen sich diese Märsche ganz bestimmt nicht.

Von Jörg Worat