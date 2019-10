Hannover

Fast wirkte Jochen Coldewey erstaunt, als er in seinem Grußwort im Kino im Künstlerhaus feststellte: „Wir hätten nicht gedacht, dass sich das so lange hält.“ Gemeint ist das Cast&Cut-Stipendium für junge Filmemacher, dessen Ergebnisse des Jahrgangs 2018 im Künstlerhaus gezeigt wurden.

Nordmedia und Stiftung Kulturregion sind Förderer

Das Stipendium wird seit 2003 von Nordmedia, deren Bereichsleiter Film- und Medienförderung Coldewey ist, und der Stiftung Kulturregion Hannover vergeben. Ziel ist es, junge Filmemacher in Hannover zu „verankern“, wie Coldewey sagte. Die Filmemacher bekommen dabei einen Projektkostenzuschuss sowie ein mietfreies Apartment in der List, um jeweils in einem halben Jahr einen Kurzfilm zu drehen. Coldewey unterstrich dabei die große „Offenheit“ der Region gegenüber den Filmemachern, beispielsweise wenn für einen Filmdreh über mehrere Tage Parkplätze abgesperrt werden müssten.

Für ihren Kurzfilm „Geburtstag“ hat die Stipendiatin Henrietta Langholz sich als Drehort für einen Skaterpark in Linden-Süd entschieden. In dem Film treffen voneinander getrennte Eltern zum elften Geburtstag ihrer Tochter aufeinander, wobei alte und neue Konflikte aufbrechen. Der zweite Stipendiat und gebürtige Kanadier Kenji Quellet hat seinen Film „Clark of Green Gables“ in einem Herrenhaus in Völksen sowie einem verlassenen Klinikum gedreht. „Experimentell“ sei der Film, sagt die Journalistin Regine Stünkel, die den Abend moderierte, und schickt vor dem Film alle Kinder unter 16 Jahre aus dem Raum.

Die Angst des Kameramanns

Beide der Kurzfilme spielen dabei jeweils mit filmischen Konventionen. Zwar wird Henrietta Langholz’ Film „Geburtstag“ in der Leinwandversion gezeigt, er wurde allerdings auch in einer 360-Grad-Fassung gedreht, die Besucher können sich entsprechende Brillen fürs Handy mit nach Hause nehmen. Wer den Film auf diese Art schaut – sich also sozusagen im Film umschaut – kann in der filmischen Plansequenz, die um die Haupthandlung herum abläuft, noch Details entdecken, die die Haupthandlung vertiefen und anreichern. „Mein Kameramann hatte davor mehr Angst als ich“, sagt Langholz im anschließenden Gespräch, „da kommen Bilder zustande, die er so nie gemacht hätte.“

Experimentelles Spiel mit den Erzählebenen

Quellets Spiel mit filmischen Konventionen geht nicht in Richtung Technik – es findet auf der Erzählebene statt. In einer traumhaften Schachtelerzählung eines Films im Film in gedanklicher Nachfolge irgendwo zwischen „ Inception“ und „ Mulholland Drive“ zieht der Film einem immer wieder die Erzählebenen unter den Füßen weg. Dabei erzählt Quellet die Geschichte einer sexuellen Belästigung an einem Filmset, vielleicht auch die Geschichte einer Lügnerin oder einen Thriller, möglicherweise aber auch einen Psycho-Horrorfilm. Oder alles gleichzeitig. Jedenfalls werden mehr Geheimnisse aufgeworfen als geklärt. „Ich mag die Thematik“, sagt Quellet und: „Die Inszenierung von Träumen ist sehr schwierig.“

Lesen Sie mehr:

Darsteller für Kurzfilm gesucht

Von Jan Fischer