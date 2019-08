Kirill Petrenko startet als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker

Berlin

Sollen hier Erwartungen gedämpft werden? Beim lange erwarteten Antrittskonzert von Kirill Petrenko als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker spielen die meisten Musiker zunächst mit Dämpfer: Alban Berg hat das in der Partitur seiner „Lulu“-Suite so vorgeschrieben. 2015 haben die Philharmoniker Petrenko zum Nachfolger von Simon Rattle gewählt, doch erst jetzt hat der das wohl prestigeträchtigste Amt des deutschen Klassik-Musiklebens angetreten. Und ausgerechnet in diesem historischen Moment ist vom berühmten Streicherklang des Orchesters kaum mehr als ein Schatten zu hören.

Ein skrupulöser Dirigent

Statt eines strahlenden Beginns ein verhaltener, vorsichtig tastender Anfang – das passt gut zu dem skrupulösen Musiker Petrenko. Hatte Herbert von Karajan den Chefposten in Berlin einst noch „mit 1000 Freuden“ und großer Selbstverständlichkeit angenommen, verspürte der 1972 im sibirischen Omsk geborene Petrenko nach seiner für vieleüberraschenden Wahl neben freudiger Euphorie zugleich auch „Ehrfurcht und Zweifel“.

Die Aura eines Maestros: Petrenko am Pult der Berliner Philharmoniker. Quelle: Stephan Rabold

Ansonsten gibt es bei dem russischen Dirigenten aber erkennbar mehr Gemeinsamkeiten zu Karajan als zu seinen unmittelbaren Vorgängern Abbado und Rattle. Die (scheinbare) Rückbesinnung auf die goldene Ära des Orchesters sorgt in Berlin jedenfalls für eine große Petrenko-Begeisterung. Viel mehr als der hemdsärmelige Kommunikator Rattle ist der medienscheue neue Chef von Beginn an von der geheimnisvollen Aura eines Maestros umgeben.

Agieren statt reagieren

Tatsächlich legt es Petrenko auch beim Dirigieren anders als viele seiner Kollegen nicht darauf an, sich überflüssig zu machen, weil die Musiker im Bestfall als Kollektiv funktionieren. Er agiert tendenziell mehr, als dass er reagiert: Während ein Dirigent wie Claudio Abbado die Musik im Konzert spontan neu erschaffen konnte, setzt Petrenko eher ein vorher ausgearbeitetes Ideal um.

Das gelingt ihm im Eröffnungskonzert in der Philharmonie auf zum Teil spektakuläre Weise. Aus dem verhaltenen Beginn entwickelt etwa Bergs „Lulu“-Musik großen Klangzauber. Immer wieder wird der sehr farbige Orchesterklang durchsichtig, bis er sich für Momente ganz auf den Klang eines Flügels oder einer Harfe reduziert, um gleich darauf umso prächtiger wieder aufzublühen.

Petrenko in Hannover Am Dienstag, 18. Februar 2020, kommen Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker in den Kuppelsaal. Auf dem Programm beim Pro-Musica-Konzert stehen Werke von Igor Strawinski und Bernd Alois Zimmermann sowie die „Sinfonischen Tänze“ von Sergei Rachmaninow. Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops.

Die Militär- und Walzermusik, die Bergs Stücke durchweht, erscheint hier nicht länger als Zitat, sondern als integraler Bestandteil der Musik. Dass die in der strengen Tradition der Zwölftonmusik steht, muss man aus dem Abstand von fast einem Jahrhundert wissen – zu hören ist es kaum noch: Berg klingt hier wie ein Spätromantiker. Einzig in der deklamatorischen Behandlung der Gesangsstimmen ist die Modernität des Stückes noch deutlich zu spüren. Marlis Petersen tönt im „Lied der Lulu“ allerdings mehr betörend als verstörend.

Freude! Applaus nach Beethovens neunter Sinfonie. Quelle: Stephan Rabold

Umso überraschender ist dann der Gewaltmarsch, den Petrenko und die Philharmoniker im Hauptwerk des Abends antreten. Beethovens neunte Sinfonie war lange das Pflichtstück für festliche Anlässe: Natürlich hat Karajan es noch 1963 zur Eröffnung der Philharmonie dirigiert. Seine Nachfolger haben sich von dieser Tradition gelöst: Abbado und Rattle sind in Berlin mit Mahler gestartet. Und Thomas Hengelbrock hat bei der Eröffnung der Elbphilharmonie nur ein Stückchen Beethoven wie einen Gruß aus fernen Zeiten klingen lassen. Petrenko aber stellt nun wieder das ganze Stück symbolträchtig an den Beginn seiner Amtszeit.

Brodeln, dampfen, glühen

Von Feststimmung ist darin allerdings wenig zu hören: Petrenkos Beethoven steht unter höchstem Druck. Viel mehr als die gelassenen Momente, die bei ihm oft (zu) angespannt klingen, betont Petrenko die Widerhaken, mit denen Beethoven seine berühmte Partitur gespickt hat. Ungehobelte Trompeteneinwürfe, unterschwellig aufrührerische Hornklänge: In der Musik brodelt und dampft es an allen Ecken, als könne der Boden unter der erhabenen Oberfläche jederzeit aufbrechen und ein glühender Strom alle Ordnung hinwegspülen.

Marsch auf die „Ode an die Freude“

Mit Kraft und Konzentration, mit unerbittlich voranpreschenden Tempi kämpft Petrenko gegen diese Bedrohung an. Wenn er im zweiten Satz die Paukenschläge noch zusätzlich beschleunigt, die in die friedlich sich ergehende Musik hereinbrechen, ist bis ins Publikum zu spüren, wie physisch und stark sein Dirigat ist. So zwingt er Musik und Musiker zum Marsch auf die „Ode an die Freude“, die hier mit dem eindruckvollen Rundfunkchor Berlin und fabelhaften Solisten ( Marlis Petersen, Elisabeth Kulman, der ehemalige hannoversche Chorknabe Benjamin Bruns und Kwangchul Youn) nicht wie ein heiterer Sieg klingt, sondern wie die letzte Rettung.

Von Stefan Arndt