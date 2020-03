Hannover

Im Netzwerk Musik 21 versammeln sich viele Ensembles und Musiker aus Niedersachsen, die sich besonders für zeitgenössische Kompositionen einsetzen. Seit 2014 bündeln die Akteure ihre Kräfte im Klangbrücken-Festival. In den vergangenen sechs Jahren stand dabei jeweils ein einzelner Komponist in Zentrum des Programms. In diesem Jahr geht es erstmals um eine ganze Musikrichtung: Die „Musique spectrale“, die in den Siebzigerjahren in Frankreich von Komponisten wie Tristan Murail und Gérard Grisey entwickelt wurde, hat der Musik neue Wege eröffnet. Vom 16. bis zum 19. April sollen die nun bei der siebten Ausgabe der Klangbrücken in Hannover nachgezeichnet werden.

Spektralmusik basiert auf Obertönen eines Klanges

Die Spektralmusik übe auf viele Musiker derzeit ein fast „magische Anziehungskraft“ aus, sagt die Akkordeonistin Margit Kern, die beim Festival zu hören sein wird. Statt auf den Tonleitern der klassisch-romantischen Tradition oder den oft frei gewählten Reihen der seriellen Musik des 20. Jahrhunderts basiert diese Musik aus den tatsächlich vorhandenen Obertönen eines Klanges: eine echte Alternative zur bisherigen Musikgeschichte.

Emanzipation der Klänge

Möglich wurde das durch physikalische Verfahren, mit denen sich die einzelnen Bestandteile eines speziellen Tons oder Klangs genau analysieren lassen. Diese Bestandteile sind dann Grundlage der Kompositionen. Für Klaus Angermann, dem Vorsitzenden von Musik 21, steht Spektralmusik daher für die „Emanzipation der Klänge“.

Uraufführung in Hannover

Beim Festival lässt sich die Geschichte dieser Emanzipation in sechs Konzerten mit Werken erleben, die zwischen 1976 und 2020 entstanden sind. Zum Auftakt am 16. April in der Musikhochschule gibt es ein Gesprächskonzert unter anderem mit der Geigerin und Bratschistin Elisabeth Kufferath und dem Dirigenten Martin Brauß, bei dem neben Spektralwerken von Murail und Grisey auch eine Uraufführung der 1990 geborenen Komponistin Marijana Janevska zu hören sein wird.

Die Konzerte im Überblick

Am Sonnabend, 18. April, gibt es zwei Konzerte: Um 17 Uhr spielt das Ensemble Ur-Werk im Ballhof Zwei, um 20 Uhr sind Margit Kern und Schlagzeuger Olaf Tzschoppe bei einem Konzert der Hannoverschen Gesellschaft für Neue Musik im Sprengel-Museum zu erleben.

Am Sonntag, 19. April, ist um 11 Uhr unter anderem das „Regenstück“ von Peter Ablinger im Sprengel-Museum zu hören, das aus der Spektralanalyse von Regenklängen entstanden ist. Um 17 Uhr ist in der Christuskirche das jüngste Werk von Murail zu hören: Das Kammerorchester Nordstadt und Stanislas Kim spielen gleich zweimal sein im vergangenen Jahr entstandenes Cellokonzert. Das Festival endet um 20 Uhr in der Oper mit einem Kammerkonzert von Mitgliedern des Staatsorchesters.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter anderem in den HAZ-Ticketshops und unter Telefon (0511) 12123333.

Von Stefan Arndt