Klangrausch im Kuppelsaal: Martin Kohlstedt und der Gewandhauschor

Hannover

Am Anfang steht der Kammerton a. Die Referenz für alles gemeinsame Musizieren pulsiert in die stille Weite des Kuppelsaales hinein. Martin Kohlstedt sitzt am Flügel und ist schon jetzt, bei diesem ersten einsamen Ton, vollkommen eingesogen in das, was er seinen „Tunnel“ nennt. Er setzt ein paar verträumte Akkorde dazu, dann beginnt der Gewandhauschor zu summen – einstimmig, zweistimmig, schließlich in einem filigranen Cluster über diesem alles tragenden Kammertonpuls.

Plötzlich sind Meeresrauschen, Vogelgezwitscher, entrückte Vokalisen zu hören, bestimmen elektronische Beats den Fluss, verwischt künstlicher Nebel die Grenzen zwischen Traum und Realität auch optisch. Ein akustischer Sturm zieht auf, wirbelt die gut Tausend Konzertbesucher gehörig durcheinander – und verflüchtigt sich ebenso schnell wieder, bis nur noch das einsam pulsierende a im Raum steht.

Ein Wesen mit 60 Kehlen

Kohlstedt improvisiert bei seinen Auftritten, er entwickelt vorab einzelne Module und lässt sich bei seinen Performances mit Konzertflügel und Synthesizer treiben – von seinem Inneren, von dem Raum, der ihn umgibt, von der Energie, die er beim Publikum spürt.

Gregor Meyer bindet den Gewandhauschor geschickt in dieses spontane Geschehen ein. Wie ein Schlangenbeschwörer lenkt er die Sänger, die ihm folgen wie ein Wesen mit 60 Kehlen. Ob rhythmisch komplexe Bodypercussions, in einer Fantasiesprache gesungene Fugen oder sphärische Vokalisen im feinsten Pianissimo – es gibt nichts, was diesem Chor nicht gelingt.

Mit der menschlichen Stimme zu arbeiten, sei wie die Büchse der Pandora zu öffnen, hat Martin Kohlsted über die Zusammenarbeit mit dem Chor gesagt. „Ströme“ hat er den anderthalbstündigen Klangrausch im Kuppelsaal benannt – und dem antiken Mythos zum Trotz aus der Büchse etwas einmalig Schönes und Berührendes zu Tage gefördert.

Von Juliane Moghimi