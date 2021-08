Hannover

Käse, Brot, Traubensaft – Britte Just (59), Jochen Sieker (70) und ihre Freundin Gudrun Schlue (71) haben alles dabei, was zu einem guten französischen Picknick gehört. Und sie haben beim zweiten Abend des Hannover Klassik Open Air einen der besten Plätze direkt am Wasser ergattert. Schon seit vier Jahren kommen sie zum Picknick mit Operngala, früher hatten sie auch schon mal einen Tisch dabei, dieses Mal reicht die Decke. Just und Sieker gehen auch sonst gern in die Oper, waren auch schon in Verona und haben sich beim Klassik Open Air im Maschpark an so manchen italienischen Abend zurückerinnert. „Das ist für Hannover richtig gut“, sagt Sieker. Schlue ist kein bekennender Opernfan. Sie ist einfach hier, „weil die Atmosphäre so schön ist“.

In der ersten Reihe: Jochen Sieker (li.), Britte Just (Mitte) und Gudrun Schlue picknicken beim Klassik Open Air direkt am Wasser. Quelle: Nancy Heusel

„Menschen lechzen nach kulturellen Angeboten“

Die drei freuen sich, dass nach einem Jahr Corona-Pause das Klassik Open Air wieder möglich ist. „Die Menschen lechzen nach solchen Angeboten“, sagt Sieker. Es wäre sehr schade, wenn wenn es mit der vierten Welle wieder Einschränkungen geben würde – nicht nur für Wirtschaft und Kultur, sondern auch für die Menschen selbst, meint er: „Die haben doch gerade wieder richtig aufgetankt.“

Wegen der Pandemie sind die Eintrittskarten für alle drei Bereiche begrenzt – und waren schnell ausgebucht. Quelle: Nancy Heusel

2000 Besucher beim Konzert, picknicken dürfen nur 200

Die einen knabbern Salzstangen, die anderen essen Hamburger und Fladenbrot – genau 216 Besucher haben Karten für den Picknickbereich ergattert, jeweils 900 Zuschauer sitzen auf Stühlen in ebenfalls abgegrenzten Arealen. Die Besucherzahl ist auf insgesamt rund 2000 begrenzt. Viele sagen, es sei schön, dass man jetzt ein bisschen mehr Platz habe und nicht um jeden Zentimeter Wiese streiten müsse.

Picknick mit Platz: Der Bereich war auf 200 Besucher beschränkt, Einlass gab es nur nach vorheriger Anmeldung. Quelle: Nancy Heusel

Gäste würden auch Eintritt zahlen – für Sicherheitspersonal und Absperrungen

Besucherinnen der ersten Stunde: die Freundinnen Barbara Wilhelmi (vorn links), Maria-Anna Napiralla und Marion Meck (re.) Quelle: Nancy Heusel

Richtig schön haben es sich die drei Freundinnen Marion Meck aus Laatzen, Barbara Wilhelmi aus Kleefeld und Maria-Anna Napiralla aus der Südstadt gemacht – mit Champagner, Antipasti, und dem passenden Musikprogramm für eine laue Sommernacht, wie sie sagen. „Ich finde, die Stadt könnte auch ruhig ein bisschen Eintritt nehmen – für das Sicherheitspersonal, die Absperrungen“, betont Meck, damit der Geldbeutel nicht über den Besuch entscheide, könne man dann ein Fünftel der Karten man an Bedürftige geben. „Wir sind von Anfang an dabei“, sagt Wilhelmi, und das Programm, oft „leichte“ Opern von Verdi oder Puccini, sei stets perfekt gewesen, ergänzt Meck.

„Ungezwungener als im Opernhaus“

Michael Geis und Daniela Finkelstein mögen vor allem die ungezwungene, gelassene Stimmung. Quelle: Nancy Heusel

Auch Daniela Finkelstein (49) aus der List, die mit Michael Geis (59) die gelassene Stimmung und selbstgemachtes Roastbeef genießt, gehört zu den Fans der ersten Stunde. „Das Konzert ist viel ungezwungener als im Opernhaus, man kann etwa zwischendurch mal aufstehen.“ Die Atmosphäre werde um so schöner, je dunkler es werde, ergänzt Geis.

Neben Musik auf Spitzenniveau gibt es für die Picknickfans auch den Blick auf das illuminierte Neue Rathaus. Quelle: Nancy Heusel

Leinwand fehlt – und anfangs auch der Ton

Nancy, die mit einer ganzen Gruppe da ist und ebenfalls direkt am Wasser sitzt, moniert, dass für die Picknickenden keine Leinwand aufgebaut ist, so können sie das Orchester und die Solisten nicht sehen, sondern nur hören – und die ersten Minuten auch nicht mal das, weil die Lautsprecher nicht funktionieren, doch das ist schnell behoben. Eine Leinwand gibt es nur für die Sitzgäste auf der anderen Seite.

Rebecca (29) genießt das Konzert am Baumstamm lehnend. Quelle: Nancy Heusel

Rebecca (29) lehnt am Baumstamm („Der hat mich eingeladen“) und nascht Blaubeeren. Auch wenn es ein bisschen Überwindung gekostet habe, allein zu kommen, sagt sie, es lohne sich auf jeden Fall. Die junge Frau erzählt, dass sie in diesem Jahr schon viermal bei Konzerten auf der Gilde Parkbühne gewesen sei, zuletzt bei Alvaro Soler: Die spanische Gute-Laune-Musik habe genauso gut zu einem lauen Sommerabend gepasst wie eine italienische Oper. Spricht’s und isst die nächste Blaubeere.

Von Saskia Döhner