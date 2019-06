Region Klassik in den Stahlhallen Nicolas Altstaedt überzeugt mit Bach-Suiten beim Festival Liepe & Co Der Cellist Nicolas Altstaedt ist einer der gefragtesten Musiker seiner Generation. Beim Festival Liepe & Co hat er nun alle Cellosuiten von Johann Sebastian Bach präsentiert – ein intensives Konzerterlebnis.

Beeindruckende Selbstverständlichkeit: Der deutsch-französische Cellist Nicolas Altstaedt spielt das Eröffnungskonzert vom Musikfestival Liepe & Co. in der Stahlhalle am Südbahnhof. Quelle: Moritz Frankenberg