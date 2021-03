Kapstadt

„Das lob’ ich mir“ hieß ein Buch des Schriftstellers Klaus Stadtmüller. Darin fanden sich Lobreden auf Alltagsgegenstände. „Vom Lauf der Nase und der Welt“ hieß ein anderes seiner Bücher. Über Nudeln hat er auch geschrieben. Klaus Stadtmüller hatte ein gutes Verhältnis zu den kleinen, alltäglichen Dingen. Und er hatte auch ein gutes Verhältnis zur großen weiten Welt. Er lebte in Bonn und Göttingen, in Bergen und Buenos Aires, in Kapstadt und in Südfrankreich. Und von 1972 bis 2001 lebte er in Hannover. Seit 1975 veröffentlichte er Lyrik, Kurzprosa, dramatische Texte, Glossen, Kritiken, typografische Arbeiten, Stempeltexte und -Bilder sowie Buchobjekte.

Im Zu-Klampen-Verlag veröffentlichte er den „Kurt Schwitters Almanach“, „Und himmelhoch schatten und“ , „Schwitters in Norwegen“ und „Anna!“. Und er war auch als Herausgeber tätig.

Klaus Stadtmüller hatte einen Sinn für feine Komik und auch für das Absurde, das sich in der Wirklichkeit findet. Er war Schwitters-Experte und Kuratoriumsmitglied der Kurt-Schwitters-Stiftung. Von 1995 bis 2012 war er Redaktionsmitglied der Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik „die horen“. Jetzt ist Klaus Stadtmüller in Kapstadt im Alter von 79 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben.

Von Ronald Meyer-Arlt