Herr Schandry, was macht ein Kinder- und Jugendtheater im Lockdown?

Fundus aufräumen, Akten sortieren, Steuern machen. Und wir haben Stücke aktualisiert. Es sind nur Winzigkeiten, aber als Regisseur entdeckt man immer mal wieder einen Halbsatz, der einem nicht gefällt.

Sie haben aber bis zum Lockdown gespielt?

Ja, vor allem auswärts. Wir sind in die Kindergärten, Schulen und Horte gegangen und haben dort gespielt. Wir sind mit den Preisen so runtergegangen, dass es noch die Gagen abdeckt. Es ist ein Nullsummenspiel, aber ich wollte präsent bleiben.

„Ich fahre auf Sicht“

Kommen Sie über die Runden?

Mit Schrammen, aber wir mussten uns keine großen Sorgen machen. Seit 1987 mache ich diesen Laden, und ich bin es gewohnt, Graswurzelprojekte zu betreiben, wo jeder wenig verdient, aber wir kriegen das irgendwie durch. Ich verdiene 2100 Euro brutto, ich schwimme nicht im Geld. Hätte ich nicht früher so viel Fernsehen gemacht und Geld zurückgelegt, gäbe es das Theater nicht mehr. Das habe ich alles hier reingepumpt. Aber ich will mich nicht beschweren.

Planen Sie trotz aller Ungewissheit eine neue Saison?

Ich fahre auf Sicht. Wir reagieren auf Anfragen und machen eine vorsichtige Akquise. Wir rufen die gut 800 Schulen im Umkreis von 100 Kilometern der Reihe nach an und bieten an, zu kommen und in Aulen oder Turnhallen zu spielen. Außerdem verhandeln wir seit drei Jahren mit Autorin Gertrud Pigor, von der wir schon einiges gespielt haben, wegen eines neuen Stücks. Und grundsätzlich: Wir könnten morgen ein Gastspiel geben, wir haben 16 Repertoirestücke. Wir sind bereit. Aber wir sollen ja nicht.

„Theater ist auch wichtig. Manchmal wichtiger als Mathematik.“

Wie haben Sie die Schulen in der Corona-Zeit erlebt?

Im Stress. Und immer mehr als Wagenburgen. Da soll niemand rein, da soll niemand raus. Künstler sollen ja eigentlich die Schulen besuchen. Aber viele Verantwortliche wollen das nicht. Sie machen allerdings auch die Entwicklung durch, dass die Eltern immer anspruchsvoller werden. Nicht in den Brennpunkten, da kämpfen die Schulen darum, dass überhaupt mal Eltern kommen. Aber in den betuchteren Stadtteilen wachsen die Ansprüche teils ins Unermessliche. Wenn Mathematik ausfällt, weil die Kinder ein Theaterstück gesehen haben, kann schon mal Pogromstimmung gegen die entsprechenden Lehrer aufkommen. Theater ist auch wichtig. Manchmal sogar wichtiger als Mathematik.

Das Alte Magazin in der Kestnerstraße ist Spielstätte für das Klecks-Theater und die Hannoverschen Kammerspiele. Quelle: Nigel Treblin

Wie wichtig sind heute Aufklärungsstücke für Schüler?

Sehr wichtig. Obwohl oder weil sich vieles geändert hat. Der Druck, unter dem die Jugendlichen stehen, ist größer geworden. Alle sind pornografisiert. Die haben mit zwölf schon sonst was gesehen, aber kein Mädchen geküsst.

„Kindertheater ist eine eigene Kunstform“

Steht die Finanzierung?

Will Hannover ein eigenständiges Kinder- und Jugendtheater haben, das auskömmlich und seriös finanziert ist, dann müsste die Stadt noch 100.000 Euro drauflegen. Damit erreichen wir mit Mühe und Not und vielen Stiftungsgeldern einen Etat von 509.000 Euro. Im Moment bekommen wir von der Stadt 192.000 Euro. Das ist für ein sogenanntes freies Theater – eigentlich ist Kindertheater eine eigene Kunstform – sehr viel Geld. Niemand bekommt 192.000 Euro. Aber niemand hat auch bis 25.000 Zuschauer und spielt 365 Tage im Jahr.

Zur Person Harald Schandry, Jahrgang 1956, gründete 1987 das Klecks-Theater Hannover. 2011 wurde das Alte Magazin als Spielstätte saniert und das KinderTheaterHaus Hannover gegründet, das Schandry seitdem leitet. Der Theaterleiter, Regisseur und Schauspieler, der an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover Schauspiel studiert hat, hat auch einige Stücke geschrieben.

Ist den Geldgebern die Verantwortung bewusst?

Durchaus. Aber ich versuche auch immer wieder klarzumachen, dass man Kindern zwischen drei und zwölf Jahren Empathie beibringen kann und dass sie lernen können, dass fremde Welten gar nicht so fremd sind, wenn man ihnen näher kommt. Wir wenden uns ja auch an Migrantenkinder mit unseren Stücken.

Eine Hip-Hop-Akademie im Alten Magazin

Planen Sie trotz Corona neue Projekte?

Es wäre fast zu einer Zusammenarbeit mit dem existenzbedrohten Figurentheaterhaus gekommen, aber es war dann doch zu kompliziert. Ich habe in diesem Jahr aber ein anderes großes Projekt vor: Ich bin zusammen mit Marlis Drewermann ( Hannovers frühere Kulturdezernentin, die Red.) in Kontakt mit der Hamburger Initiative Kulturpalast, die eine weltweite Hip-Hop-Akademie entwickelt hat. Mit denen planen wir eine Filiale hier im Alten Magazin. Nicht im ganzen Haus, nicht 365 Tage im Jahr, aber regelmäßig, mit Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene mit Dozenten aus Hamburg und Hannover.

Was erhoffen Sie sich?

Eine Verlebendisierung dieses Ortes. Denn einem Kindertheater droht immer die Gefahr, dass es staubig wird. Ich habe mich lange gegen Hip-Hop gewehrt – weil ich ein falsches Bild von der Szene hatte. Dann habe ich die Szene erlebt bei einer Veranstaltung hier im Haus – ich habe noch nie so etwas Fürsorgliches gesehen.

Von Uwe Janssen