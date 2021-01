Halle/Hannover

Mit einem Pilotprojekt will die Kulturstiftung des Bundes die Klimabilanzen von Kultureinrichtungen sichtbar machen. Bisher sei „die Klimawirkung der Kunst in Deutschland ein blinder Fleck“, heißt es dazu bei der in Halle ansässigen Stiftung. Allerdings bemühen sich zunehmend mehr Akteure, die Klimabilanz von Ausstellungen in den Blick zu nehmen. Die Ergebnisse der bundesweit 19 beteiligten Einrichtungen sollen im März vorliegen.

Bei dem Projekt werden Kultureinrichtungen gefördert, damit sie eine Klimabilanz ihrer Aktivitäten erstellen können. Auch der Kunstverein Hannover macht bei dem Projekt mit, an dem auch größere Institutionen beteiligt sind wie etwa das Lenbachhaus in München, das Deutsche Nationaltheater Weimar, die Gedenkstätte Sachsenhausen, Kampnagel in Hamburg, das Konzerthaus Berlin, die Kunsthalle Rostock, das Museum Folkwang in Essen, Dresdens Staatliche Kunstsammlungen, das Staatstheater Darmstadt oder das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Für die Bundeskulturstiftung ist das ein Projekt der „aufsuchenden Förderung“, das heißt, die Institutionen konnten sich nicht um die Teilnahme bewerben, sie wurden von der Stiftung ausgesucht.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität

„Ziel ist es, modellhaft den Prozess der Klimabilanzerstellung im Kulturbereich zu erproben, um Kultureinrichtungen ein Instrument auf dem Weg zur Klimaneutralität aufzeigen“, heißt es bei der Stiftung, die das Projekt mit 120.000 Euro finanziert. In dem mehrmonatigen Prozess gibt es Unterstützung bei der Bilanzierung der CO2-Emissionen oder ein Klima-Coaching, wie das Handeln der Häuser umweltfreundlicher gestaltet werden kann.

Transport von Kunst verursacht Treibhausgase

Das Münchner Lenbachhaus gab am Mittwoch ein Beispiel für Fragen in diesem Bereich: Als Museum mit viel internationalem Leihverkehr und Ausstellungskooperationen „stehen wir vor der Aufgabe zu rechtfertigen, wofür wir Treibhausgase verursachen wollen oder müssen. Welche Werke sollen reisen? Welche Ideen liegen unseren Ausstellungen zugrunde und müssen in internationalen Kooperationen entwickelt werden, welche nicht?“ Der Kunstverein Hannover ist die kleinste Institution, die sich am Pilotprojekt beteiligt. Kathleen Rahn, die Leiterin des Kunstvereins, sagt: „Wir freuen uns, dass wir so einen Überblick über unsere Klimabilanz bekommen. Das ist ein wichtiges Thema, das wir auch weiterhin auf unserer Agenda haben werden.“

Von Gerd Roth und Ronald Meyer-Arlt