Am Anfang stand eine Zeitungsanzeige. Der 23-jährige Musikstudent Heinz Hennig kündigte 1950 auf diesem Weg die Aufnahmeprüfung für ein Ensemble an, das noch gar nicht existierte. Der Aufruf hatte Erfolg, und Hennig wurde unversehens Leiter eines Chores, der nahezu von Beginn an das Musikleben der Stadt prägen sollte. 70 Jahre nach der folgenreichen Annonce feiert der Knabenchor Hannover nun Geburtstag – und weil man sich nicht auf ein spezielles Datum festlegen möchte, soll das ganze Jahre ein Fest werden.

Auftritt in der Elbphilharmonie

Zum Geburtstagsprogramm gehören prominente Auftritte: Am 9. Februar singt der Chor, der seit 2002 von Jörg Breiding geleitet wird, sein modernes Volksliederprogramm „Kein schöner Land“ in der Elbphilharmonie. Am 15. und 16. Februar ist man mit dem Countertenor Andreas Scholl in Herrenhausen zu Gast. Und zum großen Festkonzert am 23. Mai im Funkhaus werden viele ehemalige Sänger erwartet. Musikalischen Höhepunkte versprechen die beiden Aufführungen von Bachs h-Moll-Messe mit international renommierten Solisten am 26. und 27. September in der Marktkirche.

Große Knabenchöre zu Gast

Im Zentrum des Jubiläumsjahres aber steht eine außergewöhnliche Konzertreihe: Der Knabenchor, der längst zu den besten bundesweit gehört, lädt die anderen großen Ensembles des Landes zu gemeinsamen Auftritten ein. Zum Auftakt am 7. Juni sind die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben in der Pauluskirche zu Gast. Es folgen der Windsbacher Knabenchor (20. Juni, Marktkirche), der Dresdener Kreuzchor (12. Juli, Marktkirche) und der Thomanerchor Leipzig unter Leitung des aktuellen Thomaskantors und Bach-Nachfolgers Gotthold Schwarz am 19. September in der Marktkirche. Am 28. Oktober schließlich rundet der Besuch der Regensburger Domspatzen in der Basilika St. Clemens diese Leistungsschau der besonderen Art ab.

Weiter Suche nach neuem Chorheim

Jenseits der Konzerte wird das Jahr von der Suche nach einem neuen Chorheim für den Knabenchor geprägt sein. Das bisherige Quartier in der Meterstraße soll abgerissen werden, um dort eine Außenstelle des Gymnasiums Wilhelm-Raabe-Schule neu zu bauen. Außerdem sollen auf dem Gelände eine Turnhalle und eine Kindertagesstätte entstehen. Den Mietvertrag mit dem Knabenchor hat die Stadt daher zum April 2021 auslaufen lassen.

„Das Ergebnis ist offen“

„Es ist eine bedrohliche Situation, aber noch keine Katastrophe“, sagt Burkhard Guntau, der Vorsitzende des Trägervereins des Chores. Eine Zwischenlösung, die die Stadt angeboten hat, lehnt er aber ab. „Wir müssen auf eine Lösung zugehen, mit der wir auf Dauer leben können“, sagt er.

Dafür gibt er derzeit zwei Optionen: die Neustädter Hof- und Stadtkirche, die mit ihrer neuen Barockorgel allerdings auch schon von der Musikhochschule intensiv genutzt wird, und eine Grundschule, in der genug Platz für die Bedürfnisse des Knabenchores wäre. Rund 800 Quadratmeter sind für große und kleine Übungsräume sowie für Büros erforderlich. „Wir stehen derzeit in Verhandlungen, das Ergebnis ist offen“, sagt Guntau. „Bis zum Sommer ist eine Entscheidung erforderlich.“ Ob das Jubiläumsjahr für den Knabenchor am Ende wirklich ein Fest wird, hängt stark von dieser Entscheidung ab.

