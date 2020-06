Hannover

Der Knabenchor Hannover verschiebt seine Geburtstagsfeiern um ein Jahr. Zum 70. Bestehen des Chors waren einige Konzerte geplant – die werden alle in das kommende Jahr verschoben. Chormanager Wolfram Kössler sagt: „Das war eine aufwendige Puzzlearbeit, denn es muss ja auch in verschobene Tourneepläne unserer Gastkünstler passen.“ Dass es im Konzertjahr 2021 nun ein Überangebot an Konzerten geben könnte, ist für Kössler kein Problem: „Wir sind uns sehr sicher, dass es nach so vielen Wochen großen Hunger auf Konzerterlebnisse geben wird.“

Derzeit wird online geprobt

Die Sänger und die Leitung des Chores hoffen, dass bald wieder mit den Präsenzproben begonnen werden kann. Derzeit wird online geprobt. Chorleiter Jörg Breiding sagt: „Anfang März haben wir viele neue Sänger bei unserer Aufnahmeprüfung gewinnen können. Diese Jungs haben noch nicht eine einzige gemeinsame Chorprobe erlebt.“

Festkonzert am 24. Mai 2021

Für die Konzerte mit London Brass in der hannoverschen Marktkirche (vom 3. bis 6. Dezember 2020) wird derzeit noch weiter geplant. Andere Konzerte wurden verschoben. Das Festkonzert zum 70. Geburtstag des Knabenchors, das eigentlich am 23. Mai hätte stattfinden sollen, ist auf den 24. Mai 2021 verschoben worden. Das Konzert des Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und des Knabenchors Hannover, das in diesem Jahr für den 7. Juni geplant war, soll am 29. Mai 2021 stattfinden. Der Windsbacher Knabenchor, der eigentlich am 20. Juni gemeinsam mit dem Knabenchor Hannover singen sollte, kommt nun am 15. Mai 2021. Der Dresdner Kreuzchor verschiebt seinen Auftritt mit dem Knabenchor vom 12. Juli 2020 auf den 27. Juli 2021. Der Thomanerchor Leipzig kommt nicht am 19. September 2020, sondern am 21 Oktober 2021. Und die Regensburger Domspatzen verschieben ihren Auftritt mit dem Knabenchor Hannover vom 28. Oktober diesen Jahres auf den auf 27. Oktober 2021.

Von Ronald Meyer-Arlt