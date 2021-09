Hannover

Der Knabenchor Hannover wurde 1950 gegründet und wollte 2020 seinen 70. Geburtstag gemeinsam mit den anderen großen Knabenchören des Landes feiern. Wegen der Pandemie musste das verschoben werden. Nun werden die Festkonzerte nachgeholt.

Zum Auftakt am Sonnabend, 2. Oktober, 18 Uhr, kommt der Thomanerchor Leipzig in die Neustädter Hof- und Stadtkirche. Zuletzt war dieser Auftritt in der Marktkirche geplant. Weil dort derzeit noch strengere Abstandsregeln für Sänger und Publikum gelten, wurde das Konzert verlegt. Für die Marktkirche erworbene Eintrittskarten behalten aber ihre Gültigkeit. Es ist einer der ersten Auftritte des neuen Thomaskantors Andreas Reize. Der Schweizer Chorleiter hat das traditionsreiche Amt in der Nachfolge von Johann Sebastian Bach erst in diesem Monat angetreten.

Bachs h-Moll im Oktober

Am 24. Oktober kommen die Regensburger Domspatzen in die Basilika St. Clemens, der Windsbacher Knabenchor ist am 14. Mai 2022 in die Marktkirche geladen. Dort singt zum Abschluss der Reihe am 14. Juli 2022 der Dresdener Kreuzchor. In allen Konzerten ist auch der Knabenchor mit einem kurzen Begrüßungsprogramm zu hören.

Ein großes eigenes Projekt präsentiert der Knabenchor am 9. und 10. Oktober: Unter Leitung von Jörg Breiding gibt es zwei Aufführungen der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach in der Markuskirche. Karten für alle Konzerte gibt es an allen öffentlichen Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.reservix.de.

Von Stefan Arndt