Eigentlich ist es in jedem Jahr gleich, und doch ist es immer einer der schönsten Momente, wenn die Knaben des Nachwuchschores in der abgedunkelten Marktkirche mit Kerzen in ihren Händen durch das Kirchenschiff nach vorne schreiten und die Bühne betreten. Für viele der neun- bis zehnjährigen Jungen ist es der erste Auftritt vor großem Publikum. Das merkt man sowohl ihnen als auch den im Publikum sitzenden Eltern an: ein Moment voller Spannung, Aufregung, großer Freude und ein klein wenig Erhabenheit. Wie schön, dass es ihn in diesem Jahr wieder gab.

Im Zentrum des Konzerts standen Werke des vor 400 Jahren gestorbenen (und vermutlich vor 450 Jahren geborenen) Wolfenbütteler Hofkapellmeisters Michael Praetorius. Leider ist sein Ruhm heute etwas verblasst. Meist kennt man nur seinen vierstimmigen Choralsatz zu „Es ist ein Ros entsprungen“.

Erstaunliche Fähigkeiten: Der Knabenchor Hannover unter Leitung von Jörg Breiding. Quelle: Ilona Hottmann

Junge Sänger, hohes Niveau

Neben den Werken von Praetorius und weiteren Komponisten des Frühbarock wie Johann Caspar Kerll und Johann Eccard unternahm der Knabenchor auch Abstecher in die Romantik (Friedrich Silcher, Sergei Rachmaninoff) und die Neuzeit (Johannes Kohlmann, Dominik Dieterle). Wie immer geschah dies auf hohem Niveau – wenn man bedenkt, wie jung diese Sänger sind und wie wenig Zeit sie haben, ihre stimmlichen und musikalischen Fähigkeiten auszubilden.

Alles in Ordnung: Der Knabenchor singt unter Leitung von Jörg Breiding in der Marktkirche. Quelle: Ilona Hottmann

Und doch hörte man an diesem Abend, das die Corona-Pandemie und damit verbunden eine über einjährige Abstinenz von Präsenzproben nicht spurlos am Knabenchor vorbeigegangen sind. Nicht alle Einsätze gelangen so traumhaft sicher wie sonst, manchmal musste in der Intonation etwas nachgesteuert werden.

Begeisterter Applaus

Das hat natürlich seine Gründe darin, dass kein „natürlicher“ Austausch in den Knabenregistern möglich war. Eine ganze Generation älterer und erfahrener Knabenstimmen ist in den Stimmbruch gekommen, ohne dass die neuen organisch in diese Register hineinwachsen konnten. Für viele der Knaben, die am Donnerstag auf der Bühne standen, war es der erste große Auftritt. Und durch die nachgeholte Aufführung der h-moll-Messe im Oktober blieb sehr viel weniger Probenzeit für die Adventskonzerte, als das sonst üblich ist.

Gerade deshalb kann man die Leistung, die Sänger, Dirigent und Einstudierungsteam hier vollbracht haben, nicht hoch genug schätzen. Begeisterter Applaus war der verdiente Lohn dafür.

Von Michael Meyer-Frerichs