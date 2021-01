Hannover

Der Knabenchor Hannover will sich ein neues Domizil zu bauen. Der Mietvertrag für das bisherige Chorheim in der Grundschule Meterstraße läuft im April aus. Die Stadt hatte den Vertrag nicht verlängert, weil sie neue Schulgebäude auf dem Gelände errichten wollte. Das wird sich nun verzögern, sodass der Chor länger als geplant am gewohnten Stadtort proben kann.

„Die Stadt hat uns signalisiert, dass im April noch keine Abrissbagger kommen“, sagt Burkhard Guntau, der Vorsitzende des Trägervereins des Chores. Ursprünglich sollten dann bereits die alten Grundschulgebäude abgerissen werden, damit im kommenden Jahr eine Außenstelle der Wilhelm-Raabe-Schule mit Turnhalle sowie eine Kita entstehen können. Tatsächlich hat die Stadt diese Pläne inzwischen auf das Jahr 2024 verschoben.

Mietvertrag wird verlängert

Darum will sie Stadt auch den Mietvertrag mit den Knabenchor verlängern, sobald die aktuellen Haushaltberatungen abgeschlossen sind, hieß es am Freitag aus dem Rathaus. Guntau hat den Eindruck, dass die Stadt sich dem Knabenchor gegenüber verpflichtet fühle. „Man weiß dort, was man an uns hat, und wird uns keine Steine in den Weg legen“, sagt er. Das ändert aber nichts daran, dass der Chor weiterhin möglichst schnell eine neue Heimat braucht, denn langfristig ändert sich an den Bebauungsplänen der Stadt nichts.

Nachgeholtes Jubiläum Im vergangenen Jahr wollte der Knabenchor seinen 70. Geburtstag mit zahlreichen besonderen Konzerten feiern. Das hat die Pandemie verhindert. In diesem Jahr soll das Programm nun nachgeholt werden. Geplant sind von April bis Oktober gemeinsame Auftritte mit den anderen großen deutschen Knabenchören, ein Festkonzert mit Ehemaligen am 24. Mai sowie Aufführungen von Bachs h-Moll-Messe im Juni.

Die zunächst vielversprechenden Pläne, die Neustädter Hof- und Stadtkirche zum neuen Chorheim zu machen, haben sich inzwischen zerschlagen. Das Gemeindehaus hätte dafür sehr kostspielig von Grund auf saniert werden müssen, außerdem wären komplizierte Terminabsprachen mit der Musikhochschule nötig gewesen, die die neue Orgel der Kirche für Unterrichts- und Übungsstunden nutzt.

Neubau soll bald stehen

Jetzt hat man beim Knabenchor aber eine neue, offenbar tragfähige Lösung gefunden. „Wir konzentrieren uns auf einen Neubau“, so der Vereinsvorsitzende. Man habe alle Möglichkeiten sorgfältig abgewogen und schließlich beschlossen, ein eigenes Gebäude zu errichten. Derzeit laufen noch Verhandlungen über den Standort, doch alles scheint auf einem guten Weg zu sein.

„Wir wollen keine kleine Elbphilharmonie errichten, sondern einen für den Probenbetrieb geeigneten Zweckbau“: Burkhard Guntau, Vorsitzender des Trägervereins des Knabenchors. Quelle: HAZ

„Ich gehe davon aus, dass wir den Neubau spätestens in fünf Jahren beziehen können, wahrscheinlich sogar deutlich eher“, sagt Guntau. „Wir wollen ja keine kleine Elbphilharmonie errichten, sondern einen für den Probenbetrieb geeigneten Zweckbau.“ Diese Eile sei angesichts der prekären Situation in der Meterstraße auch nötig: „Wir stehen mit dem Rücken an der Wand.“ Beim Chor hofft man, der Neubau könnte stehen, bevor man aus der Meterstraße ausziehen muss – sicher ist das aber nicht. „In den kommenden Jahren könnten wir übergangsweise noch erhebliche Probleme haben.“

Wertvolle Erziehung

Guntau schätzt die Kosten für ein neu errichtetes Chorheim grob auf rund 3 Millionen Euro. Er ist optimistisch, dass der Chor den Großteil dieser Summe selbst einwerben kann: „Das ist die Stunde für bürgerschaftliches Engagement und für Mäzene“, sagt er. Schließlich sei der Bau einer neuen Heimat für den Knabenchor eine einmalige Aktion und ein großes Zukunftsprojekt. „Es ist ja nicht so, dass der Chor nur schön singt“, sagt Guntau. Die Arbeit des Knabenchors, dessen Mitglieder aus allen sozialen Schichten und aus mehr als 30 Nationen kommen, sei auch ein großes Erziehungs- und Integrationsprojekt, dessen Wert man kaum überschätzen könne.

„Die Stadt weiß, was sie an uns hat“: Konzert des Knabenchors im Kuppelsaal. Quelle: Christian Behrens

Auch der Mädchenchor Hannover hat vor einigen Jahren mit der zum Chorzentrum umgebauten Christuskirche eine neue Heimat bekommen: Das Projekt hat rund 2,3 Millionen Euro gekostet. Noch nicht finanziert sind geplante Umbauten zur Verbesserung der Akustik im Kirchenraum. Die Stadt hat damals einen sechsstelligen Förderbeitrag beigetragen, der Rest wurde von Sponsoren und Stiftungen aufgebracht.

Von Stefan Arndt