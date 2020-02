Hannover

Beim Konzert des Knabenchors bei Herrenhausen Barock erzählt Georg Friedrich Händel selbst von sich und seiner Musik. Zumindest fast: Franz Rainer Enste verkörpert die Rolle des Komponisten überzeugend und bereichert das Wissen der Zuhörer mit vielen Fakten und Anekdoten zu Leben und Werk. Leider schränkt er das Hörerlebnis etwas ein, wenn er vorher sagt, was man zu empfinden hat. Weniger wäre hier mehr gewesen.

Drängend oder lieblich

Der musikalische Teil hätte einen größeren Anteil verdient. Das Ensemble Musica Alta Ripa eröffnete den Abend mit „La Rejeuissance“ aus der „Feuerwerksmusik“. Überzeugend gelang auch die Ouvertüre zur Oper „Agrippina“. Das klang erhaben, schwungvoll, drängend oder lieblich – ganz so, wie die Musik es jeweils verlangte.

Spaß an der Musik: Der Knabenchor in der Galerie Herrenhausen. Quelle: Katrin Kutter

Der Knabenchor bewies, wie vertraut er mit Händels Musik ist. Artikulation und Phrasierung haben die jungen Sänger so verinnerlicht, dass es immer so klingt, als sei es ganz einfach, diese Musik so darzubieten. Hervorragende Textverständlichkeit, sichere Intonation und saubere Koloraturen beweisen, was zehn- bis 13-jährige Kinder zu leisten im Stande sind. Und Chorleiter Jörg Breiding war der Spaß an dieser Musik anzusehen.

Scholls Stimme ist klar und innig

Das Erstaunlichste an Händels Musik brachte aber Countertenor Andreas Scholl zum Klingen: die einzigartige Fähigkeit des Komponisten, die größten Emotionen durch größte Einfachheit zu erzeugen. Scholls Stimme ist klar und hell, innig und dennoch mit Kern. Er begeisterte mit Arien wie „Va tacito“ oder „But Who May Abide“, und selbst einem Gassenhauer wie „Ombra mai fu“ hauchte er neues Leben ein. Das gelang auch dem Chor: Zum Abschluss sang er das „Messias“-Halleluja, so beweglich und freudig musiziert, wie man es nur selten zu hören bekommt.

Von Michael Meyer-Frerichs