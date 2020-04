Knabenchor will nicht ohne Impfstoff proben

Hannover

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen: Der 70. Geburtstag des Knabenchors Hannover, der in diesem Jahr mit zahlreichen Aktivitäten begangen werden sollte, fällt wegen der Corona-Pandemie aus. „Dann werden wir eben unseren 71. Geburtstag mit aller Pracht feiern“, sagt Chorleiter Jörg Breiding. Ursprünglich waren in den kommenden Wochen und Monaten unter anderem gemeinsame Auftritte mit den übrigen großen Knabenchören des Landes geplant. Aber weil man in Leipzig, Dresden, Windsbach, Regensburg und Stuttgart dieselben Probleme hat wie in Hannover, sind diese Begegnungen nun abgesagt – und sollen möglichst im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Keine Proben ohne Impfung

Das größte Problem aller Chöre ist derzeit die Frage, wie und wann die Proben wieder aufgenommen werden können. Der Knabenchor hat darauf nun eine ebenso klare wie radikale Antwort gefunden: Erst wenn es einen Impfstoff gibt, der eine Covid-19-Infektion zuverlässig verhindern kann, wird wieder gemeinsam gesungen. Wann das sein kann, ist derzeit völlig offen. „Wir geben uns der Hoffnung hin, dass wir unsere Adventskonzerte singen können“, sagt Burkhard Guntau, der Vorsitzende des Trägervereins des Chores. Sicher sei das aber natürlich nicht.

Anders als bei Erwachsenenchören, deren Mitglieder freiwillig zu Proben zusammenkommen könnten, habe der Knabenchor eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen jungen Sängern. „Wir können keine Menschenleben riskieren“, sagt Breiding. Gerade beim Singen sei das Ansteckungsrisiko erheblich höher als bei anderen Tätigkeiten, so der Chorleiter. „Darum bin ich auch erleichtert, dass der Vorstand beschlossen hat, alle Konzerte bis zum November abzusagen.“

Mädchenchor hofft weiter

Beim Mädchenchor Hannover hält man sich dagegen noch Optionen offen: „Wir warten ab, was es für Verordnungen und Beschlüsse gibt, und halten auch an den Planungen für unser Konzert im September fest“, sagt Chorleiter Andreas Felber. „Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir irgendwann wieder proben können. Bis es so weit ist, versuchen wir das so gut, wie es geht, digital zu machen.“

So gut es geht digital: Andreas Felber, der Leiter des Mädchenchors. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Resultat dieser Bemühungen ist ein Video des Stücks „Go The Distance“, das Felber mit seinem Chor produziert hat: Er hat sich beim Dirigieren gefilmt, und die Aufnahme einem Pianisten geschickt, der die Begleitung im passenden Takt aufgenommen hat. Beide Videos wurden dann an die Mädchen verschickt, die jeweils einzeln ihre Stimme dazu sangen. Schließlich hat Felber alles mithilfe seines Bruders, der ein Medienprofi ist, zu einem gemeinsamen Auftritt zusammengefügt.

Auch beim Knabenchor hat Jörg Breiding mit seinem Team den Onlineunterricht für die Knaben gestartet. Die jüngeren Sänger der Vorklasse erhalten wöchentliche Arbeitsblätter und Lernvideos, die älteren versammeln sich zumindest virtuell, um den Anweisungen zu folgen, die Breiding vom Klavier im heimischen Wohnzimmer aus gibt. Zu tun gibt es jedenfalls genug: Gerade hat der Chorleiter die neuen Arrangements von Advents- und Weihnachtsliedern aus verschiedenen Epochen erhalten, die der Chor am Jahresende gern gemeinsam mit dem Ensemble London Brass aufführen würde.

„Wir können keine Menschenleben riskieren“: Knabenchorleiter Jörg Breiding. Quelle: Nico Herzog

Derweil hoffen die Verantwortlichen, dass möglichst viele Jungen und ihre Eltern dem Chor auch unter solchen schwierigen Bedingungen die Treue halten: Die Beiträge für den Unterricht sind derzeit wichtiger denn je, weil der Chor in diesem Jahr kaum noch Einnahmen durch Eintrittsgelder und Gastspiele bekommen wird.

Neue Lösung für das Chorheim

Der größte finanzielle Kraftakt steht dem Chor aber wohl noch bevor. Im kommenden Jahr wird er seinen Stammsitz an der Meterstraße räumen müssen: Die Stadt hat den Mietvertrag nicht über April 2021 hinaus verlängert, weil dort ein neues Schulgebäude, eine Turnhalle und eine Kindertagesstätte entstehen sollen. Der Knabenchor braucht also eine neue Bleibe.

Im Gespräch dafür waren unter anderem die Neustädter Hof- und Stadtkirche und das dazugehörige Gemeindehaus. Diese Option ist inzwischen vom Tisch, auch wenn der Chor die Entwicklung des Gotteshauses zur Musikkirche weiter aktiv begleiten will. „Wir steuern jetzt auf eine Lösung jenseits früherer Überlegungen zu“, sagt Guntau. Bleibt es beim geplanten Auszugstermin, ist es allerdings wahrscheinlich, dass der Chor zunächst in ein Übergangsquartier zieht. Im Gespräch ist dafür die Grundschule an der Nackenberger Straße.

Von Stefan Arndt