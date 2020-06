„Könnt ihr mit den Autos wackeln?“ – so war Gentleman auf dem Schützenplatz

Hannover

Das wirklich spannende an Autokonzerten: Man kann Künstlern beim Denken zu sehen. So wie bei Gentleman, Deutschlands wichtigstem Vertreter in Sachen Reggae. Bei seinem Auftritt auf dem Schützenplatz kann man regelrecht zu sehen, wie es in seinem Kopf arbeitet. Wie bekomme ich das, was meine Musik ausstrahlt, hinter diese ganzen Windschutzscheiben?

„Könnt ihr mit den Autos wackeln?“

Positive vibrations, die sein Ritt durch verschiedene Reggaestile verströmt, gehen schließlich beim Konzertbesucher von den Ohren direkt in die Beine. Man möchte und man soll sich bewegen. Geht hier aber nun mal nicht so richtig. „Könnt ihr mit den Autos wackeln?“ erkundigt sich der bärtige Kölner, der mit Sneakers und Mütze unermüdlich von einer Bühnenseite zur anderen läuft, um die Besatzungen der rund 400 Fahrzeuge zu animieren.

Butterweicher Groove

Die tun, was sie können, manche tanzen mit den Armen aus den einen Spalt oder auch mal mehr geöffneten Fenstern. Manche tanzen im Sitzen, manche bringen tatsächlich ihr Auto zum Schaukeln. Wer zum Dixi-Klo geht, nutzt den Weg, um ein bisschen zu tanzen. Zu verlockend ist aber auch das Angebot aus den Autoboxen (und ein bisschen auch von der Bühne, da die Band sich selbst durch Monitorboxen beschallt, die auch auf dem Platz hörbar sind: Butterweiche, tiefe Bassläufe und verspielte Schlagzeugmuster bilden das Gerüst für die Songs, die mal lässig, aber immer groovy dahinschlurfen und manchmal richtig aufs Tempo drücken.

Zwei Songs singt Tilmann Otto, wie Gentleman bürgerlich heißt, auf Deutsch, zu „Superior“ läuft er zwischen den Autos herum, treibt seine Späße mit dem Publikum und sitzt auch schon mal auf einer Motorhaube. Am Ende der gut anderthalb Stunden hat er seinen Frieden mit dieser Art Konzert gemacht. „Besser ein bisschen als gar nichts“, sagt er. Hup, hup.

Von Uwe Janssen