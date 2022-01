Hannover

„Schulmädchenreport“, „Das Wirtshaus der sündigen Töchter“, „Liebesgrüße aus der Lederhose“ – mit solchen Filmen versuchten viele westdeutsche Kinos Anfang der Siebzigerjahre angesichts sinkender Zuschauerzahlen ihr Publikum anzulocken. Anspruchsvolle Filme fanden immer seltener den Weg auf große Leinwände.

Nicht allen gefiel das. „Graf Porno hat ausgespielt. Django, Frau Wirtin und der Lümmel von der letzten Bank reißen niemanden mehr vom Stuhl“, heißt es in einem Flugblatt engagierter Kinomacher in Mannheim. Sie warben für das Cinema Quadrat, das im Oktober 1971 seinen Betrieb aufnahm, mit finanzieller Unterstützung der Stadt Mannheim. Dort wurden sozialkritische Dokumentarfilme, Filmklassiker, Festivalsieger, Filme in Originalsprache oder aus fernen Regionen präsentiert, die oft zuvor noch nie in Deutschland zu sehen waren. Kinos mit künstlerisch wertvollem Programm haben eine wichtige kulturelle Aufgabe, sie müssen wie Museen, Theater und Konzerthallen mit öffentlichen Mitteln gefördert werden – davon waren die Macher des kommunalen Kinos überzeugt.

Als auch in Frankfurt/Main kurze Zeit später ein kommunales Kino an den Start ging, klagten Inhaber kommerzieller Filmtheater dagegen. Sie sprachen von unzulässiger wirtschaftlicher Konkurrenz, die rechtswidrig mit Steuergeldern gefördert werde. Es „bestehe kein Bedürfnis für ein kommunales Kino, die vorhandenen kommerziellen Filmtheater seien in der Lage, den Bedarf der Bevölkerung zu decken“, fasst das Verwaltungsgericht Frankfurt die Position der klagenden Kinobetreiber zusammen. Die Richter kommen dagegen zu einem anderen Ergebnis: In ihrem Urteil vom 28. Januar 1972 weisen sie die Klage zurück. Dieses vor 50 Jahren gefällte sogenannte „Frankfurter Urteil“ gilt als die Geburtsurkunde des kommunalen Kinos in Deutschland.

Ein ganz besonderes Filmprogramm: Ralf Knobloch-Ziegan vor dem Koki. Quelle: Ilona Hottmann

In Hannover startete das KoKi 1974, anfänglich ebenfalls gegen Widerstände privater Betreiber. Erst wurden an wechselnden Orten wie in Freizeitheimen Filme gezeigt, dann ab 1979 im Colosseum und seit 1984 an heutiger Stätte im Künstlerhaus. „1979 hat Hans-Joachim Flebbe uns einen Saal in den Raschplatzkinos vermietet. Das zeigt, dass wir bei den Kinobesitzern auch Fürsprecher hatten“, sagt Ralf Knobloch-Ziegan. Er ist seit 2015 Leiter des kommunalen Kinos in Hannover und hat seitdem jährlich einen Etat von rund 180.000 Euro plus Personalkosten zur Verfügung.

„Unser Publikum ist eher älter“

Vor der Pandemie kamen jährlich knapp 30.000 Besucher, im vergangenen Jahr waren es angesichts langer Schließzeiten nur noch 10.000 Gäste. Derzeit dürfen 78 der 158 Plätze belegt werden. „Unser Publikum ist eher älter und viele bleiben wegen Corona derzeit zu Hause“, sagt Knobloch-Ziegan. Für sie gibt es seit einiger Zeit ein Onlineangebot: Für 15 Euro kann man sich über cinemalovers.de für ein halbes Jahr zu Hause Filme anschauen, die vom KoKi Hannover und anderen kommunalen Kinos ausgewählt wurden.

Kooperation statt Konkurrenz: Kinobetreiber Hans-Joachim Flebbe (links) mit KoKi-Chef Sigurd Hermes im Jahr 1979. Quelle: Rainer Dröse

Unabhängig von der Pandemie sind laut Knobloch-Ziegan vor allem Vorführungen mit anschließenden Gesprächsrunden mit Regisseuren, Schauspielern oder Experten gefragt. Zu diesem KoKi-Markenzeichen gehören die Reihen „Kirchen und Kino“, „Psychoanalyse im Film“ sowie „Philosophisches Kino“. Auch eine gerade gezeigte Retrospektive mit Filmklassikern von Jacques Tati inklusive Einführung sei gut besucht gewesen. Dagegen fänden junge Leute nur selten den Weg in den Kinosaal im Künstlerhaus.

Noch keine Schließungen durch Corona

Insgesamt sind mehr als 150 öffentlich geförderte Kinos im Bundesverband kommunale Filmarbeit organisiert. „Durch Corona hat es noch keine Schließungen gegeben, aber Städte wie München, Nürnberg und Heidelberg haben den Etat für ihr KoKi gekürzt“, sagt Geschäftsführer Fabian Schauren. Er spricht von stabilen Zuschauerzahlen vor der Pandemie, die kommunalen Kinos wurden insgesamt von rund einer Million Menschen jährlich besucht.

Besuch im KoKi im Künstlerhaus: Jean-Marie Straub (links) und Daniele Huillet. Quelle: Andreas Lueg

Schauren weist darauf hin, dass die Betreiber der meisten KoKis ehrenamtlich arbeiten und dass die finanzielle Förderung oft darin besteht, dass dem Kino ein Raum kostenlos zur Verfügung gestellt wird oder die Betriebskosten übernommen werden. Eine Konkurrenz stellen sie für die privaten Kinobetreiber nicht dar, denn in vielen Städten gibt es mittlerweile nur noch ein nicht-kommerzielles Kino wie zum Beispiel das Andere Kino in Lehrte. Selbst in einer Großstadt wie Bottrop besteht heute nur noch ein kommunales Kino. Sie können den kommerziellen Kinoanbietern auch aus anderen Gründen nicht gefährlich werden. „Einen neuen Blockbuster müssten wir täglich mindestens dreimal zeigen, um ihn vom Verleiher zu bekommen. Der Kinosaal steht uns aber nur abends für eine Vorführung zur Verfügung“, sagt Reinhard Wolf, Leiter des Mainzer Cinémayence.

Wie sieht die Zukunft aus? Angesichts der Eröffnung von Kinos in den USA durch Netflix hält Holger Tepe, Leiter des Bremer kommunalen Kinos „City 46“, nicht für unmöglich, dass es so kommt: „Künftig könnte es nur noch kommerzielle Netflix-Kinos und subventionierte kommunale Kinos geben.“

Von Joachim Göres