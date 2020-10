Hannover hat geliefert. Die Bewerbung um den Titel Europäische Kulturhauptstadt ist so gut wie abgeschlossen, jetzt ist die Jury am Zug. Hannover hat beste Chancen, 2025 Europäische Kulturhauptstadt zu werden. Schon bei der Abgabe des zweiten Bewerbungsbuches im September zeigte sich, dass die Stadt mit so vielen mutigen und klugen Ideen aufwarten kann, dass sie im Grunde gar nicht mehr in einer Liga mit den anderen Bewerberstädten spielt. Hannover hat im Prozess der Bewerbung vieles richtig gemacht. Melanie Botzki und Inga Samii, die Leiterinnen des Bewerbungsteams, haben rechtzeitig viele Kulturschaffende ins Boot geholt, die dafür gesorgt haben, dass die Bewerbung kein Verwaltungsakt ist, sondern ein Kunstprojekt.

Hannover hat sich verpflichtet, im Fall eines Titelgewinns 15 Millionen Euro an die anderen Städte zu verteilen, die es in die letzte Runde geschafft haben. Das ist eine starke Geste der Solidarität. Und ein weiteres starkes Argument dafür, dass die Stadt den Titel verdient hat. Falls die Jury das anders sehen sollte, wäre das einfach Pech. Künstlerpech.

Von Ronald Meyer-Arlt