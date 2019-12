Kommentar zur Kulturhauptstadt: Jetzt aber richtig, Hannover

Hannover

Der Jubel war groß, laut und berechtigt: Dass Hannover in dieser Woche die zweite Runde im innerdeutschen Rennen um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 erreicht hat, ist eine sehr gute Nachricht. Mit einem schönen Schwung, dem man die dahinterliegenden Anstrengungen geschickterweise nicht ansah, ist es im Laufe des vergangenen Jahres gelungen, die Bewerbung der Stadt neu aufzusetzen und klug zu platzieren. Dafür ist ein zu weiten Teilen weibliches Team im Rathaus und Drumherum verantwortlich, dem das nicht jeder in der Szene zugetraut hat. Übergangs-Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf und ihren Mitstreiterinnen ist es gelungen, aus der Konkursmasse der abgängigen Herren Schostok und Härke in diesem Bereich einen Bewerbungsauftritt zu entwickeln, der über Hannover hinaus strahlt. Das muss ihnen erst einmal jemand nachmachen.

Warum geht es den Museen schlecht?

Aber nun geht es erst los. Hannovers Kultur steht vor einer seit der Expo nicht erlebten Herausforderung. Das Konzept der Kulturhauptstadt ist klug; es setzt darauf, dass einer Stadt nicht schnell ein paar Monate Tamtam übergeholfen werden, sondern dass sie sich substanziell mit ihrer Kultur beschäftigt. Und wer da in Hannover mit einer Bestandsaufnahme beginnt, sieht schnell: Die perfekte Bewerbung in Berlin ist das eine, die konkrete Situation in der Stadt das andere. Hier ist in den vergangenen Jahren viel weggebogen, versäumt oder nur verwaltet worden.

Kestnermuseum in Hannover: Was ist die kulturpolitische Idee für das Museum? Quelle: Jacqueline Hadasch (Archiv)

Wer den Blick kreisen lässt entdeckt etwa: Ein Historisches Museum, das jetzt nicht wie zunächst geplant durchstartet, sondern im Frühjahr erstmal geschlossen wird. Auf unabsehbare Zeit. Der Bau macht nicht mehr mit. Dazu passt ein verbautes Museum in Herrenhausen, dessen Konzept – höflich gesagt – seit Jahren in einer Art Findungsphase verharrt. Und ein frisch erweitertes und doch weiter sanierungsbedürftiges Sprengel-Museum am Maschsee, das eher verzagt operiert und den großen Wurf aus Geldmangel immer wieder vertagen muss. Und kann eigentlich irgendjemand sagen, was die mittelfristige kulturpolitische Idee für das Kestnermuseum ist?

Die Musik strahlt

Ja, es gibt es gibt wunderbares Musiktheater und beachtliches Schauspiel in Hannover, von klugen Intendantinnen erst jüngst neu aufgeladen. Die Spitzen der Klassik in der Stadt strahlen von Igor Levit bis Andrew Manze ebenso wie die Kunstfestspiele um Ingo Metzmacher, dessen Verpflichtung zu den guten Hinterlassenschaften von Stefan Schostok zählt. Und an überregional herausragenden Pop-Events jeder Größe und Farbe fehlt es auch nicht. Dennoch ist der Titel „City of Music“, den die Unesco der Stadt verliehen hat, bisher nie mehr gewesen als eine schmückende Behauptung – eine übergreifende, gar gepflegte Konzeption steht bis heute nicht dahinter.

Anders ist es kaum zu verstehen, dass Hannover etwa seinen vielbeachteten Knabenchor jetzt kühl aus seinen Probenräumen auf die Straße setzt oder ein „Chorzentrum“ betreibt, von dem auch Fachleute kaum sagen können, warum es sich „international“ nennt. Nebenan rechnen Kunstverein und Kestnergesellschaft längst wieder mit jedem Cent. Und das, was nicht nur Sozialdemokraten gern „Soziokultur“ nennen, hat vielfach schon einen sehr langen und sehr grauen Bart. Und, nein, Poetry Slam ist auch nichts Neues mehr.

Verwaltung reicht nicht, Politik muss her

So gesehen ist es wunderbar, dass die weitere Bewerbung als Kulturhauptstadt in einem soliden Konzept nun nicht nur die Sonnenseite zeigen kann, sondern auch die kulturellen Dunkelfelder ausleuchten muss. Die Verpflichtung zu einem Entwicklungsplan für die Kultur macht es endlich wieder möglich, dass aus Kulturverwaltung wieder echte Kulturpolitik werden kann. Dabei wäre das Land im Übrigen gut beraten, seine Hauptstadt endlich als das zu behandeln, was sie eben ist: etwas Besonderes.

Übers Jahr wird entschieden, welche deutsche Stadt Europas Kultur letztlich 2025 repräsentieren und auch leben darf. Wenn Hannover und seine Unterstützer jetzt zupacken, alte Häuser und Konzepte überwinden und mit Schwitters „Vorwärts nach weit“ blicken, kann die Stadt unschlagbar werden. Wenn.

Von Hendrik Brandt