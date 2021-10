Hannover

Einmal im Jahr wird es in der Sophienstraße noch bunter: Dann öffnet das Kommunale Kino im Künstlerhaus seine Pforten zu einem der traditionsreichsten queeren Filmfestivals in Deutschland, dem „Perlen“-Festival. Alljährlich präsentiert das Festival aktuelle Produktionen queeren Filmschaffens. Seit 25 Jahren gehört das Filmfestival „Perlen“ zur hannoverschen Kulturlandschaft.

Zum Jubiläum fällt das Festival zwar nicht größer aus, aber es dauert immerhin etwas länger: neun statt wie bisher sieben Tage. Auf eine Abschlussgala, wie es sie in früheren Jahren gab, wird wegen der Corona-Pandemie verzichtet. Für jede der 26 Vorstellungen, die vom 22. bis 30. Oktober im Kommunalen Kino im Künstlerhaus, Sophienstraße 2, zu sehen sein werden, stehen unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften voraussichtlich jeweils 80 Sitzplätze zur Verfügung. Geplant sind auch Diskussionen mit eingeladenen Gästen, etwa Regisseuren und Regisseurinnen.

„Sein Endgegner: das Patriarchat.“

Eröffnet wird das Filmfestival am Freitag, 22. Oktober, um 16.30 Uhr im Kinosaal des Künstlerhauses mit Grußworten, Videobotschaften und dem Auftritt des queeren Sängers, Songwriters und Performers „Leopold“. In der Ankündigung heißt es über ihn: „Leopold engagiert sich bei Fridays for Future und setzt sich mit all seiner Kraft und Musik für die vollständige Gleichberechtigung marginalisierter Gruppen ein. Sein Endgegner: das Patriarchat.“

Filme wird es am Freitag ab 18 Uhr zu sehen geben. Dann startet das gemischte Kurzfilmprogramm „Pearls for Queers“ mit sieben Filmen. Um 20.30 Uhr wird es den ersten abendfüllenden Film zu sehen geben: „Die Göttin Fortuna“ von Ferzan Özpetek.

Weitere Informationen gibt es auf den Seiten des „Perlen“-Filmfests. Dort ist auch das Programmheft zu finden.

