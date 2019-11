Hannover

Es wird turbulent. Das lippenstiftrote Sofa mitten auf der Bühne des Neuen Theaters kündigt es schon in der ersten Szene an. Da beruhigen die dezent grünen Wände im Wohnzimmer des Ehepaares Henry und Jean Perkins keineswegs. Sie erinnern nur daran, dass es auch mal geordnete Zeiten im Leben beider gegeben hat – bevor Henry in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause seinen Aktenkoffer mit dem eines anderen verwechselte. In seinem waren so aufregende Dinge wie ein Pausenbrot mit Remoulade und ein Adressheft. In dem anderen Koffer aber waren 735.000 britische Pfund. Die Komödie um Geld und gutes Leben gewinnt sofort an Fahrt.

Leben in in Saus und Braus

Den Koffer zurückzugeben, das war die spontane Reaktion seiner Frau. Henry hingegen mutiert durch den Geldsegen zum unerwarteten Draufgänger, will endlich seine Träume verwirklichen, will reisen, in Saus und Braus leben, frei sein, wegfliegen. Deswegen fällt es ihm auch leicht, den Geldsegen als eine Art Bonus zu sehen, für seine seit 30 Jahre in geordneten Bahnen verlaufende schmale Karriere. Das Geld kann sowieso nur Schwarzgeld sein – also einem Verbrecher gehören, der bestimmt nicht danach suchen wird, sonst könnte er sich ja verraten. Oder? Dieses ‚Oder‘ bestimmt den Spannungsbogen der bereits 1994 in London uraufgeführten Komödie von Ray Cooney.

Die Inszenierung von Jan Schuba, der außerdem einen alle nervenden, unaufhörlich Kaugummi kauenden Taxifahrer spielt, und das zwischen bieder und Bordell angesiedelte Bühnenbild ( Reinhard Kempf) begeistert das Premierenpublikum. Und auch der durchaus peinlich-pennälerhafte und banal-anzügliche Humor rund um das rote Sofa kommt gut an.

Absurdes Treiben

Lediglich die Pause führt zu einem Durchhänger. An das rasante Tempo der ersten Hälfte kann nicht so schnell wieder angeknüpft werden. Doch dann entfaltet sich erneut das absurde Treiben zwischen Henry (Kay Szackny) und der ganz wunderbar spielenden Daniela Kahle als Jean Perkins. Ein befreundetes Ehepaar – mit Jeanne-Marie Nigl in einer Paraderolle – verkompliziert die Situation auf amüsante Weise. Die beiden sind ursprünglich gekommen, um Henrys Geburtstag zu feiern, jetzt drohen sie im Strudel der Ereignisse unterzugehen. Denn zwei unabhängig voneinander ermittelnde Polizisten bringen die vier Protagonisten an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Es wird immer absurder, immer komischer. Zum Schluss sind nahezu alle korrupt, auch die nur noch im Trinken einen bestenfalls schwankenden Halt findende Jean.

Aber zwischen den Polen von Skylla und Charybdis, zwischen Lüge und Ehrlichkeit, Verstrickung und Aufklärung, Wunsch und Wirklichkeit, immer im Ringen um die richtige Entscheidung, gibt es zum Schluss dann doch noch eine ganz unerwartete und natürlich absurde Wendung. Die durcheinandergeschüttelte Weltordnung ist wieder herstellt – und zwar für alle.

Bis zum 8. Februar 2020 im Neuen Theater.

Von Frank Kurzhals