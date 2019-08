Hannover

“Bei uns gibt es ein Anrecht auf ein Happy End“, sagt Florian Battermann und meint damit eigentlich das Stück, das in der kommenden Woche die Saison im Neuen Theater eröffnen wird. Es gilt aber wohl auch für das Theaterabenteuer, auf das Battermann sich vor gut zehn Jahren eingelassen hat, als er die Kellerbühne in der Georgstraße nach dem Tod des langjährigen Prinzipals James von Berlepsch als künstlerischer Leiter übernahm.

Spielraum für Investitionen

Gemeinsam mit Betriebsleiterin Mirja Schröder und von Berlepschs ältestem Sohn Christopher als Geschäftsführer arbeitet Battermann seit der Spielzeit 2008/2008 daran, das kleine Boulevardtheater wieder groß herauszubringen. Die Zahlen geben der Arbeit des Teams recht: Seit Jahren kann man in der Georgstraße von Saison zu Saison mehr Zuschauer zählen. In der vergangenen Spielzeit, in der sich der Vorhang für erstaunliche 346 Vorstellungen gehoben hat, kamen insgesamt 40.151 Besucher.

Auch die neue Saison verspricht Kurs zu halten: 1400 Abonnenten haben sich schon gefunden – wieder einige mehr als im Vorjahr. So hat das Privattheater, das keine Subventionen bekommt, genug finanziellen Spielraum, um einige Investitionen zu tätigen: Das Haus hat jetzt eine neue Klimaanlage, außerdem wurde der Internetauftritt des Theaters komplett überarbeitet.

Neue Anfangszeiten

Damit künftig noch mehr Besucher kommen, hat Battermann unter anderem den Beginn der Vorstellungen verschoben: Statt wie bisher um 20.15 Uhr beginnen die Abendvorstellungen künftig bereits um 19.30 Uhr. In Braunschweig, wo Battermann ein eigenes Komödienhaus betreibt, hat er diese Verschiebung schon vor zwei Jahren vorgenommen und damit vor allem die Vorstellungen in der Woche besser ausgelastet. „Die Leute wollen einfach nicht so spät nach Hause kommen, wenn sie am nächsten Tag arbeiten müssen“, sagt er.

Vor allem will Battermann das Publikum aber mit den Stücken überzeugen. Dabei bietet er Neues in bewährtem Rahmen: Mit „SMS für Dich“ ist der Bestseller von Sofie Cramer erstmals in einer Bühnenfassung zu sehen. Bekannt wurde das Buch, in dem eine Frau Textnachrichten an ihren verstorbenen Mann schreibt, die plötzlich einen anderen Empfänger finden, auch durch die Verfilmung von Karoline Herfurth.

Viele Türen, viele Personen

Battermann, der noch in dieser Saison die Komödie im Aegi bespielt, findet die Kinoversion allerdings nicht sehr gelungen, weil sie sich seiner Meinung nach zu weit von der Romanvorlage entfernt. Im Neuen Theater soll das anders werden – Autorin Cramer hat schließlich ihr Kommen zur Premiere am Donnerstag, 5. September, schon zugesagt.

Ab dem 14. November steht eine klassische Komödie mit vielen Türen und Personen auf dem Programm. „Funny Money“ von Ray Cooney erzählt von einer Aktentasche mit 735.000 Pfund, die für allerhand Verwirrung sorgt, während sie durch verschiedene Hände geht. Das Stück wird auch bei den Silvestervorstellungen im Haus gezeigt.

Neue Gesichter auf der Bühne

Im Frühjahr stellt Battermann sich als Regisseur den „Nackten Tatsachen“ – einer Komödie Kerry Renard, in der sich zwei Männer eines morgens im Bett mit Handschellen aneinandergefesselt finden, ohne das erklären zu können. Mit von der Partie ist der ehemalige „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Andreas Elsholz.

Elsholz gehört genau wie Michaela Schaffrath zu den Gesichtern, die schon öfter im Neuen Theater zu sehen waren. In diesem Jahr gibt es ansonsten viele neue Schauspieler. Schaffrath spielt ab 7. Mai in dem Comedy-Thriller „Der Geister-Leuchtturm“, mit dem Battermann an den Erfolg von „Gänsehaut“ vor zwei Jahren anknüpfen möchte. „Mit solchen Krimis erreichen wir sogar Studenten, die sonst eher nicht zu uns kommen“, sagt er. So gewinnt er für das Neue Theater immer wieder neues Publikum. Die Erfolgsgeschichte soll ja weitergehen.

Von Stefan Arndt