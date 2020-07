Komponist Matthias Kaul stirbt mit 71 Jahren

Hannover

Man brauchte Matthias Kaul nur in die Augen zu schauen, um zu verstehen, was für ein Musiker er war. Sein Blick war klar und neugierig und auch im Alter immer ein bisschen verschmitzt. Der Schlagzeuger und Komponist wohnte und arbeitete im beschaulichen Winsen an der Luhe und war doch ein musikalischer Weltbürger. Er hat gesagt, er möge es, dort zu leben, „wo man jeden Baum kennt“ – und war doch viele Jahre auf allen Kontinenten unterwegs, um die neuen Klänge zu sammeln, die seine Wege kreuzen und vielleicht einmal Eingang in eines seiner Werke finden.

Das war dann zum Beispiel für drei Spieler in einer Würstchenbude bestimmt („Delikatessen“), für sechs Spieler und 18 Blumentöpfe („Töne“) oder für fünf Schlagzeuger mit fünf Fahrrädern („Wheeled“). Der gebürtige Hamburger hat sich einen ganz eigenen Weg durch das zumeist nach strengen Regeln bestellte Feld der Neuen Musik geschlagen. Bloß nicht langweilen: Er war ein freundlicher Extremist, der es frech, lustig und unkonventionell mochte. Nun ist Kaul in Alter von 71 Jahren gestorben, wie das Neue-Musik-Netzwerk Musik 21 am Montag mitteilte.

Der poetische Kern

Auf seine eigene Art hat Kaul viele Ohren geöffnet: Mit seinen oft verrückten Einfällen konnte er schnell Interesse wecken. Dass man seinen Stücken gern auch länger folgte, war aber weniger eine Frage einer einzigen Idee – Kauls Musik strahlte stets eine gewisse Herzenswärme aus. So skurril sich allein oft schon die Besetzungen seiner Stücke lesen, so wenig war Kaul am bloßen Effekt gelegen. Unter der Oberfläche des Spektakels verbirgt sich bei seinen Stücken ein poetischer Kern. Das genaue Hinhören lohnt sich bei ihm immer.

Wie man darüber hinaus selbst hörbar machen kann, was man gern noch hören würde, hat Kaul Generationen von Kindern beigebracht: Seine Kinderkompositionswerkstatt in Winsen, die Teilnehmer weit über die Region hinaus angezogen hat, war nicht nur überaus unterhaltsam – sie hat auch immer wieder spannende, lustige, interessante Musik hervorgebracht. „Haltbar gemacht“ heißt etwa eine Aufnahme, die daraus entstanden ist – und 2012 den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik bekommen hat.

Selbstironischer Netzwerker

Mit seinem langjährigen eigenen Ensemble, das Kaul in typischer Selbstironie L’art pour L’art genannt hat – obwohl ihm nichts ferner lag, als Kunst nur um der Kunst willen zu machen –, prägte er auch das niedersächsische Neue-Musik-Netzwerk Musik 21 mit. Seit 2016 hat er als künstlerischer Leiter das jährliche Festival des Netzwerks gestaltet. „Die Energie, Offenheit und Wärme, die Matthias Kaul allen gesundheitlichen Beschwerden zum Trotz bis zuletzt ausgestrahlt hat, werden wir unendlich vermissen“, heiß es gestern aus dem Büro von Musik 21.

